Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Çinli lider Xi ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Merz, Çinli lider Xi ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek istediklerini açıkladı. Görüşmede ekonomi ve ticaret alanında toplam 5 anlaşmaya imza atıldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2025'te göreve gelmesinden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Mayıs 2025'te Başbakan olduktan sonra ilk kez resmi ziyaret kapsamında dün Çin'e geldi. Merz, bugün başladığı temasları kapsamında başkent Pekin'de Başbakan Li Qiang tarafından askeri törenle karşılandı. İki başbakan daha sonra görüşmeye geçti. Merz ve Li görüşmede ekonomi ve ticaret alanlarının da olduğu 5 anlaşmaya imza attı.

"Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek istiyorum"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Li Qiang ile görüşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Friedrich Merz görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için fırsatlar olduğunu belirtti. Alman Başbakan Merz, "Dünyanın en büyük üç sanayileşmiş ülkesinden ikisiyiz. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda büyük bir fırsat. Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Merz, Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında son olarak 2023 yılında gerçekleştirilen Hükümetlerarası İstişare Toplantıları'nın yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaptı. Merz, 2011 yılında eski Başbakan Angela Merkel döneminde başlatılan ve son olarak 2023 yılında gerçekleştirilen Hükümetlerarası istişare toplantısı geleneğini sürdürmek istediğini de vurguladı.

Xi Jinping'den kapsamlı stratejik ortaklık vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de dünyanın giderek daha çalkantılı ve karmaşık hale gelmesiyle birlikte Almanya ile Çin arasındaki stratejik iletişimin ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya ile ikili ilişkilere her zaman büyük önem verdiğini belirten Xi Jinping, Çin ve Almanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımak için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İlk kez Çin'i ziyaret ediyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin temasları kapsamında Ming Hanedanlığı'nın üçüncü imparatoru Yonglo tarafından 15. yüzyılda inşa edilen imparatorluk saray kompleksi Yasak Şehir'i ve Alman otomotiv devi Mercedes Benz ile rüzgar türbini üreticisi Siemens Energy'nin merkezlerini ziyaret edecek. Merz, Pekin'in ardından Hangzhou şehrine geçerek, burada Çinli robotik firması Unitree'nin merkezini gezecek. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Şehit babaya son veda

Türkiye'nin yüreği yandı! Şehit babaya son veda
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek