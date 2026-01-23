Almanya Başbakanı Merz: 'Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen basın toplantısında, "Çok net bir yol haritamız var. Birincisi, büyük güçlerin çağında Avrupa sağlam ve egemen bir şekilde bir arada durmalıdır. İkincisi NATO'yu korumak istiyoruz. Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Roma'da düzenlenen İtalya-Almanya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti. İkili toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki yılın ardından yapılan hükümetlerarası zirvede iki ülke ilişkileri, savunma ve güvenlik alanındaki iş birlikleri, ekonomi ile Avrupa'ya düzensiz göçün önlenmesi başta olmak üzere pek çok başlığı ele aldıklarını belirtti. Meloni, Almanya ile ülkesi arasında imzalanan anlaşmalara vurgu yaparak, "Biz sağlam müttefikleriz. Politik açıdan aynı yöne giden ülkeleriz. Elbette herkesin kendine özgü değerleri var, ancak bence şartlar, ekonomimiz ve sanayimiz için en iyi sonuçları elde etmemizi sağlıyor. Bu iş birliğini güçlendirmeye karar verdik" diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ile Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük çabaların da yer aldığı uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Meloni, "Ukrayna'da kalıcı, adil ve istikrarlı bir barış istiyoruz. Bu alanda stratejik girişimlerde bulunuyoruz. Orta Doğu'da istikrar, güvenlik ve refah oluşturmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bizim açımızdan anayasal nitelikte nesnel sorunlar var"

ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Barış Kurulu'na ilişkin bir soru üzerine Meloni, "Girişimin şu anki oluşumu nedeniyle bizim açımızdan anayasal nitelikte nesnel sorunlar var. Bu nedenle hem İtalya'nın hem de diğer Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılandırmanın yeniden açılması için kendisinden talepte bulundum" ifadelerini kullandı.

"MERCOSUR'da 2 yıla kadar gecikme olabilir"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında imzalanan ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin Avrupa Parlamentosu'nun (AP) müdahalesi sonrası 2 yıla kadar gecikme olabileceğini söyledi.

Giorgia Meloni, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış konusunda Trump'a güvendiğini belirterek, "Umarım Trump'a Barış Nobel Ödülü verebiliriz" cevabını verdi.

"Birleşik bir Avrupa ve güçlü bir NATO için çabalıyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de ülkesi ile İtalya'nın uzun zamandır olduğundan daha yakın bir işbirliği içinde olduğunu belirtti. Merz, "Birleşik bir Avrupa ve güçlü bir NATO için çabalıyoruz" dedi.

Friedrich Merz, 2026'yı Almanya ile İtalya arasında ortaklıkların artırıldığı bir yıla dönüştürmek istediklerini belirterek, "Almanya ve İtalya arasında Avrupa Birliği'nde (AB) birlikte karşı karşıya olduğumuz zorlukların değerlendirilmesinde çok yüksek bir uyum var" şeklinde konuştu.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya olan desteklerini devam ettireceklerini kaydeden Merz, "Ukrayna'da barışı savunmaya devam etmeliyiz. Kiev ve Ukrayna'ya yardımımızı artırıyoruz. Özellikle enerji tedarikinde yardım sağlıyoruz, ancak aynı zamanda her gün iletişim halinde olduğumuz Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e barış müzakerelerinde destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak"

Grönland ile ilgili son gelişmelere de değinen Alman Başbakan Merz, "Danimarka ve Grönland halkı bizim yardımımıza ve dayanışmamıza güvenebilir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde Danimarka, Grönland ve ABD arasında gerekli olduğu ölçüde görüşmeleri desteklemek istiyoruz ve bu ancak karşılıklı anlaşma ile başarılabilir" dedi.

Avrupa Konseyi toplantısında, kararlı ve sağlam bir şekilde hareket etme konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Merz, "Bu konuda çok net bir yol haritamız var. Birincisi, büyük güçlerin çağında Avrupa sağlam ve egemen bir şekilde bir arada durmalıdır. İkincisi NATO'yu korumak istiyoruz. Avrupa'da, NATO'nun dayandığı güvenin ne kadar değerli olduğunu bilmek istiyoruz ve biliyoruz. Bu güvenin, ABD için de dahil olmak üzere dünyada belirleyici bir rekabet avantajı olduğunu da biliyoruz. Ancak bugün sadece kriz diplomasisiyle ilgilenmedik. Avrupa, Arktik'in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak" diye konuştu.

"Tek taraflı ticaret uygulamalarına karşı çıkacağız"

ABD'nin Avrupa'ya yönelik muhtemel ek gümrük vergilerine de değinen Merz, "Ticaret politikası konusunda bir değişiklik istiyoruz. Bize karşı olan tek taraflı ticaret uygulamalarına karşı çıkacağız. Gümrük vergileri politikası ile Avrupa'ya karşı yaptırım uygulamak zorunda olduklarını düşünen tüm ülkeler, ister ekonomi politikasında ister diğer alanlarda olsun buna karşı koymaya hazır olduğumuzu bilmelidir. Bunu bu hafta gösterdik" ifadelerini kullandı.

Gerektiği takdirde Avrupa Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyleyen Merz, "Bu hafta gösterdiğimiz tepki ABD başkanının geçen yıl Ağustos ayında yapılan anlaşmanın ötesine geçen gümrük vergilerini şu anda uygulamamasına da katkıda bulunmuştur. Bu, AB'nin birlik ve hızlı tepki verme yeteneğinin bize yardımcı olduğunu ve ticaret anlaşmalarının tam da bu kapsamda önemli olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir. Biz, bizim gibi düşünen, pazarları açmaya ve mal alışverişini iyileştirmeye hazır olan ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz" dedi.

Almanya'dan Barış Kurulu için anayasal gerekçe

Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Barış Kurulu'na ilişkin olarak ise "Birkaç hafta önce Başkan Trump'a, kişisel olarak da katılmaya hazır olduğumu söyledim. Ancak şu anki yapısı ile Almanya'da anayasal nedenlerden dolayı tek başına kabul edemeyiz" diye konuştu.

Merz, "Elbette, dünyanın çeşitli bölgelerinde barışı yaklaştırmamızı sağlayacak yeni formatlar bulmak söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile başka türden, yeni türden iş birliği biçimlerini denemeye hazırız ve bunu sadece Gazze ve Orta Doğu ile sınırlamak istemiyorum. Bu elbette Ukrayna da olabilir" ifadelerini kullandı.

İtalya-Almanya iş birliği eylem planı imzalandı

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan hükümetlerarası zirve kapsamında Giorgia Meloni ile Friedrich Merz, Almanya-İtalya iş birliği eylem planını imzaladı. Söz konusu eylem planı iki ülkenin otomotiv sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanlarda, savunma, enerji ve düzensiz göçün önlenmesi politikalarında ortak adımlar atılmasını öngörüyor. - ROMA