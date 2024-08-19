Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güvenlik ve İş Birliği Konularını Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Güney Kafkasya bölgesinin tamamında istikrar ve güvenlik, birçok durumda Rusya ile Azerbaycan arasındaki yakın etkileşime bağlıdır" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarına devam ediyor. Putin ve Aliyev, ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bölgesel güvenlik meselelerine değinen Aliyev, "Geçtiğimiz yılın eylül ayından sonra bölgede tamamen yeni bir düzen oluştu. Azerbaycan egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen tesis etti. Elbette yeni koşullar Güney Kafkasya'da güçlü ve uzun vadeli bir barış için yeni fırsatların kapısını aralıyor. Güney Kafkasya bölgesinin tamamında istikrar ve güvenlik, birçok durumda Rusya ile Azerbaycan arasındaki yakın etkileşime bağlıdır" dedi.

"4 milyar dolar eşiğini geçtik"

Aliyev, Rusya ile ticaret hacminin artmasının büyük işbirliği potansiyeline işaret ettiğini belirterek, "Hem geçen yıl hem de bu yılın altı ayında ticaret cirosunun artması, iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 4 milyar dolar eşiğini geçtik ve elbette bunun nihai eşik olmadığı konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"30 milyon tona kadar yük taşınması mümkün"

Kuzey-Güney ulaştırma koridoru projesinin uygulanmasını ayrıntılı olarak ele aldıklarını belirten Aliyev, "Azerbaycan topraklarında Kuzey-Güney Koridoru'nun hem demiryolu hem de karayolu segmentleri tamamen uygulanmış ve başarıyla çalışmaktadır. Şu anda bu koridorun demiryolu bölümünün modernizasyonu ile aktif olarak ilgileniyor, onun kapasitesini artırmak istiyoruz. Yılda 15 milyon ton ve üzeri, hatta 30 milyon tona kadar yük taşınması mümkün. Bu durumda hem Rusya hem de Azerbaycan ve umarım koridorun diğer katılımcılarıyla da ortak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine belirtmeliyim ki, bu yıl bu demiryolu bölümünün modernizasyonu için dolar bazında yaklaşık 120 milyon dolar öngördük. Böylece gerekli kapasiteye ulaşabiliriz" dedi.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki sefer sayısının da arttığını vurgulayan Aliyev, "Rusya ve Azerbaycan'ın çeşitli şehirleri arasında günde 20 sefer düzenleniyor. Sovyetler Birliği zamanında bile bu kadar karşılıklı sefer sayısı yoktu ve bu seferler Azerbaycanlı ve Rus taşıyıcılar arasında neredeyse eşit olarak dağıtılmış durumda. Bu, insanların arasındaki temasların düzenli olduğunu ve bugün ülkelerimizin vatandaşları arasındaki karşılıklı ziyaretlerin arttığını gösteriyor" dedi.

Hazar Denizi'ndeki ekolojik durum

Hazar Denizi'ndeki su seviyesinin indiğini ve bu durumun engellenmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Hazar Denizi'ndeki ekolojik durum, denizin kritik seviyede sığlaşması büyük bir sorun. Vladimir Putin'e görüşmelerimizi yaptığımız odanın penceresinden, iki yıl önce suyun altında olan kayaların bugün bir metre yukarı çıktığını gösterdim. Bu durumu sadece Abşeron Yarımadası'nın tüm kıyı şeridinde değil, Azerbaycan'ın tüm kıyı şeridinde gözlemliyoruz. Durumu analiz etmek ve muhtemel bir çevre felaketini önlemek için ikili formatta ve beş taraflı olarak yollar belirlemek amacıyla ortak çabalarla çalışmaya karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan'ın iyi bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Putin ise, "4 milyar doların biraz üzerinde bir ciro var ve büyüyor. Bu yıl zaten yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı. Azerbaycan ekonomisine 4 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapılıyor. ve tabii ki Azerbaycan pazarında faaliyet gösteren Rusya'nın katılımıyla, bin 300'e yakın işletmenin olması durumumuzun olumlu yönde ilerlediğini ve iyi bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Azerbaycan tanker üretiminde

Putin, Rusya'nın Azerbaycan pazarının en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz burada kendilerini oldukça rahat hissediyorlar. Rusya Birleşik Gemi İnşa Şirketi, Bakü Gemi İnşa Tersanesi ile birlikte petrol ürünlerinin taşınması için modern nehir-deniz sınıfı tankerlerin üretimine başladı. Bu tankerlerin Azov-Karadeniz ve Hazar rotaları da dahil olmak üzere kullanılması, enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşınmasını önemli ölçüde artıracaktır" dedi.

Azerbaycan-Rusya üniversitesi kurulacak

Rusya-Azerbaycan ortak üniversitesinin kurulması için müzakerelere başlandığını belirten Putin, "Ülkede Rusça eğitim verilen 300'den fazla okul bulunmakta, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve Seçenov Tıp Üniversitesi'nin şubeleri açılmıştır. Şu anda geniş çapta yapılan çalışmalarda tartıştığımız gibi Bakü'de Rus-Azerbaycan Üniversitesi kurulması inisiyatifi değerlendirilmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu fikri destekledi, umarım bu projeyi hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Bu projeye bizim tarafımızdan St. Petersburg Devlet Üniversitesi de katılmaya hazır. Rusya, aynı zamanda Azerbaycan için yüksek nitelikli personel yetiştirmek için birçok şey yapmakta. Şu anda Rus üniversitelerinde yaklaşık 8 bin Azerbaycanlı genç eğitim görmekte ve bunlardan binden fazlası Rusya federal bütçesi tarafından finanse edilmektedir" dedi.

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bu bölgedeki tüm halkların temel çıkarlarıyla örtüştüğünü savunuyoruz"

Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü yardımı sağlayacağını vurgulayan Putin, "Sınır ötesi yolların engelinin açılması, insani temasların kurulması, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi konularında da yardıma hazırız. Elimizde Sovyet döneminden kalma belgeler var. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bu bölgedeki tüm halkların temel çıkarlarıyla örtüştüğünü savunuyoruz" dedi.

Kuzey-Güney ulaştırma koridoru projesinin Rusya için önemine değinen Putin, "Kuzey-Güney ulaştırma koridoru projesinin hayata geçirilmesine yönelik ortak planlarımızdan özellikle bahsedeceğim. Kuzey-Güney Koridoru projesi bizim Hint Okyanusu kıyılarına ulaşmamızı ve bu rotalardan karşılıklı olarak yararlanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Rusya ve Azerbaycan arasında ekonomi, ekoloji, sosyal güvenlik, gıda güvenliği, sağlık ve eğitim alanında 6 anlaşma imzalandı. - BAKÜ