Ali Şahin: Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de kalıcı bir ortak

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Panama'da PARLATINO Dönem Başkanı Rolando Gonzales ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Dönem Başkanı Rolando Gonzales ile Panama'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, küresel sistemde yaşanan dönüşüm süreci, Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkiler ile Venezuela başta olmak üzere bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Parlamenter diplomasi çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Türkiye'nin bölgeye yönelik artan siyasi, ekonomik ve kurumsal açılımlarına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE YÖNELİK İHRACATI 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin PARLATINO'da gözlemci üye statüsüyle yer almasının, bölge parlamentoları ile ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirten Şahin, son yıllarda Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkilerde kaydedilen somut ilerlemelere vurgu yaptı. Bu kapsamda, Türkiye'nin bölgeye yönelik ihracatının yaklaşık 15 milyar dolar seviyesine ulaştığı, Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika ve Karayipler'de 8 ülkede 9 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER BÖLGESİNDE 19 ÜLKENİN BAŞKENTİNDE BÜYÜKELÇİLİK AÇILDI

Ayrıca, Türkiye'nin bölgeyle diplomatik ilişkilerini kurumsal düzeyde derinleştirmek amacıyla Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 19 ülkenin başkentinde büyükelçilik açtığı, bunun Türkiye'nin çok boyutlu ve dengeli dış politika vizyonunun önemli bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Görüşmede taraflar, Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri arasında siyasi diyalogun, ekonomik iş birliğinin ve parlamentolar arası temasların daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Bölgesel istikrar, karşılıklı anlayış ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

