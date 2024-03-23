Ali Babacan, Sivas'ta seçim çalışmalarına devam etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalarına Sivas'ta devam etti.

Taşlıdere mevkisinde partililer tarafından karşılanan Babacan, kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı.

Daha sonra Eskikale Mahallesi'nde bir iş yerinin açılışına katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Gittikleri her şehirde araçlarından indikleri zaman emeklilerin önlerini kestiğini belirten Babacan, "Yakın tarihimizde emeklilerimiz hiçbir zaman geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalmamıştı. Bunun için diyorum ki bu ülkede enflasyon bu kafayla düşmez. Uzun ince bir yoldayız, gece gündüz de gidiyoruz. Bütün ekibimiz, bütün kadrolarımız gece gündüz çalışıyor." dedi.

Konuşmasının ardından mağazayı açan Babacan, iş yeri sahibine bol kazançlar diledi.