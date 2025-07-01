Ali Babacan, dünyaya yön veren isimlerle buluştu

Ali Babacan, dünyaya yön veren isimlerle buluştu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta sonu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan "Kuzey Işığı Zirvesi"nde dünyaya yön veren üst düzey isimlerle buluştu. Babacan, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye'den davet edilen tek isimdi.

Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen Kuzey Işığı Zirvesi'ne Türkiye'den sadece DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı. Toplantıya NOBEL ödüllü bilim insanlarının da aralarında bulunduğu farklı alanlardaAvrupa'nın üst düzey isimleri katıldı.

Babacan, X hesabından, "Hafta sonu Helsinki'de Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen Kuzey Işığı Zirvesi'ne katıldım. Her yıl Haziran ayının sonunda düzenlenen zirvede; ekonomi, teknoloji ve jeopolitik konularında yoğun bir gündem etrafında görüş alışverişi yapılıyor. Bu yılki gündemde; yeni dünyada Avrupa'nın rolü, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi, Ortadoğu, Çin-ABD ilişkileri, dünya ekonomisiyle ilgili beklentiler, Avrupa'nın sanayi ve teknoloji politikaları, ABD'nin gümrük uygulamalarıyla değişen küresel ticaret ortamı, hidrokarbon kaynaklı enerji ve yeşil enerji politikaları, yapay zeka, demokrasilerde teknoloji ve medya gibi başlıklar vardı. İş dünyası liderlerini ve uzmanları dinleme imkanını bulduğum, kendilerine düşüncelerimi aktardığım verimli bir toplantı oldu." paylaşımı yaptı.

ZİRVE 23 YILDIR YAPILIYOR

Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen "Kuzey Işığı Zirvesi" 2002 yılından beridüzenleniyor . Avrupa'nın önemli şirket CEO ve kuruluş başkanlarının da katıldığıtoplantıda; Uluslararası ilişkiler, teknoloji , ekonomi alanında başlıklar ele alınırken güncel gelişmeler de değerlendiriliyor .

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Niye bunu davet etmişler ki?

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