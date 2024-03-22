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Ali Babacan, DEVA Partisi İftar Programında Konuştu

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Yerel seçim çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu söyledi.

DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu belirten Babacan, "Kurulduğumuz günden itibaren hemen her konuda çözümler ürettik. Pek çok parti, yerel seçimlerle ilgili eylem planını, seçim beyannamesini apar topar açıklarken biz, bundan tam iki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı açıkladık." dedi.

Türkiye'de ilk kez belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini açıkladıklarının altını çizen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adaylarımız bu üç sayfalık bildirgeyi kabul ediyor ve aday oluyor. Yüz yıllık Cumhuriyet'te, 70 yıllık çok partili siyasi hayatta bunu 4 yaşındaki bir parti hazırladı. Türkiye'de bu, bir ilktir. Ben bunu başbakan yardımcısıyken kanun haline getirmeye çalıştım. Siyasi etik ve ahlak yasası hazırladım ama reddedildi. Önümüzdeki yerel seçimler, sadece belediye başkanı ve meclis üyesi seçimleri olmayacak. Bu seçimlerde sandıktan bir mesaj da çıkacak. Vatandaşlarımız iktidara bir mesaj verecek."

Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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