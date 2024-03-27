Ali Babacan Bayburt'ta Seçim Çalışmalarına Devam Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret etti.

Artvin ve Gümüşhane'deki programlarının ardından Bayburt'a gelen Babacan'ı partisinin il başkanı Hakan Özbek, Bayburt Belediye Başkan adayı Can Kurban Arslan ve partililer karşıladı.

Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan ve Tarihi Saat Kule Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Babacan, belediye başkan adayı Arslan'a destek istedi.

Babacan, partisince bir restoranda düzenlenen iftar programında, yerel seçimlere hazırlık kapsamında iki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planlarını açıkladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları kitap ve broşürleri tanıtan Babacan, "Belediyecilik nedir, yerinden yönetim nasıl olmalı, muhtarlığa kadar yetki ve imkanlar nasıl çoğaltılmalı hepsi var bunda. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Belediyecilikle ilgili bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. Üç sayfalık bir bildirgeyle belediye başkanlarının hangi ahlaki kurallara göre belediye başkanlığı yapması gerektiğini yazdık." dedi.

Babacan, "Biz iddialıyız, Türkiye'yi yönetmeye en hazır siyasi parti şu anda DEVA Partisi'dir. Bu iddiayla yola çıktık, bu iddiayla seçimlere gidiyoruz. Belediye başkan adaylarımız birbirinden güzel, birbirinden yetenekli arkadaşlarımız. Hepsine güveniyoruz." diye konuştu.

Babacan, Gençosman Mahallesi'nde esnafla bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.