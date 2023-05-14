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Ali Babacan Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Ali Babacan Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Politika Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından; 'Annem Güner Babacan ve eşim Zeynep'e baharı hediye etmek için sandığa gidiyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Aramızdan ayrılan tüm anneleri saygıyla anıyor, evlatlarını kaybeden annelere sabırlar diliyorum' mesajını yayınladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından; "Annem Güner Babacan ve eşim Zeynep'e baharı hediye etmek için sandığa gidiyorum. Anneler Günü kutlu olsun.  Aramızdan ayrılan tüm anneleri saygıyla anıyor, evlatlarını kaybeden annelere sabırlar diliyorum" mesajını yayınladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anneler Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabından yeni bir mesaj yayınladı. Babacan, şu paylaşımı yaptı:

"Annem Güner Babacan ve eşim Zeynep'e baharı hediye etmek için sandığa gidiyorum. Anneler Günü kutlu olsun.  Aramızdan ayrılan tüm anneleri saygıyla anıyor, evlatlarını kaybeden annelere sabırlar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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