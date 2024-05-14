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Türk Kızılay ve AK Parti, kan bağışı kampanyası düzenledi

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Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bağışçılarla sohbet ederek kampanyaya destek verdi. Kampanya ile Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkat çekilerek vatandaşlar kan vermeye davet edildi.

Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde, "Kan Ver, Hayat Ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tüm il ve ilçe başkanlıklarında eş zamanlı olarak başlayan kan bağışı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bağışçılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat mensupları ile Türk Kızılay'ın kan ihtiyacını desteklemek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkati çeken ve tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Kaya, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç, 'kan ver can ver' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan veren bağışçılara destekleri için teşekkür eden Kaya, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşların sağlıklı olması için belirli aralıklarla kan vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kan bağışında bulunan Gülbahar Kolalı, fırsat buldukça kan vermeye çalıştığını, acil durumlar için hastalara destek olmak istediğini söyledi.

Kolalı, "Su nasıl insan için hayat kaynağıysa, kan da insanlar için çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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