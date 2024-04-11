AK Parti ve CHP bayramlaştı! Ana gündem maddesi ekonomiydi

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği başladı. Bu kapsamda da ilk olarak bayramlaşma mesaisi AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi'nde başlayan bayramlaşma töreninde AK Parti heyetine, AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti. Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı. Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi olurken, birlikte çalışma mesajları da verildi.

"EKONOMİ" MESAJI

AK Parti heyetinin başındaki Sert, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekti. "Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor" diyen Sert, "Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR BAŞARINIZ OLDU"

31 Mart seçim sonuçlarına değinen Sert, "Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor" dedi.

"HEPİMİZİN SORUNU BUNU ÇÖZMEK"

Bu noktada devreye giren ve bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E YÖNELİK KISITLAMA KARARI

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze'ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail'e yönelik alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirterek "Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz" şeklinde konuştu.