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AK Parti ve CHP bayramlaştı! Ana gündem maddesi ekonomiydi

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Ramazan Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği başladı. Bu kapsamda da ilk olarak bayramlaşma mesaisi AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi'nde başlayan bayramlaşma töreninde AK Parti heyetine, AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti. Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı. Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi olurken, birlikte çalışma mesajları da verildi.

AK Parti ve CHP bayramlaştı! Ana gündem maddesi ekonomiydi

"EKONOMİ" MESAJI

AK Parti heyetinin başındaki Sert, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekti. "Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor" diyen Sert, "Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti ve CHP bayramlaştı! Ana gündem maddesi ekonomiydi

"CİDDİ BİR BAŞARINIZ OLDU"

31 Mart seçim sonuçlarına değinen Sert, "Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti ve CHP bayramlaştı! Ana gündem maddesi ekonomiydi

"HEPİMİZİN SORUNU BUNU ÇÖZMEK"

Bu noktada devreye giren ve bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu ifade eden Nazlıaka, "Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E YÖNELİK KISITLAMA KARARI

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze'ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail'e yönelik alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını belirterek "Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ismail bey :

Gayet profesyoneller... Futbolcu gibi, maç bitince tebrik edip, sarılmak, tokalaşmak... Bana bir müslüman olarak garip geliyor. Benim ezanıma, namazıma, orucuma dil uzatacak, iktidara gelse camileri kapatıp, ezanı susturacak, başta din adamları olmak üzere başörtülü, sakallı olmak üzere tüm müslümanları ufaklı büyüklü cezalara ve ikinci sınıf insan müamelesine tabi tutacak kişilerle bayramlaşmak, Hakkı haykırmak yerine süslü kadınlarla oturup bayramlaşmak bana ters....

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Salim:

TÜRKİYE BÖYLE BİR TABLOYA MUHTAÇ KARDEŞİM BİRBİRİNİZİ YİYECEĞİNİZE OTURUP MEDENİCE İNSANCA KONUŞMAK TARTIŞMAK VARKEN SORUNLARI ÇÖZMEYE HEP BERABER ODAKLANMAK VARKEN NEDİR BU KİN BU DÜŞMANLIK BİRBİRINİZE EZİLEN YİNE HALK OLUYO VE DEVLET SARSILIYOR

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MM İİ:

Katılıyorum kardeşim chpkk ne önünden ne arkasından gidilir

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Erol :

Olan dar gelirliye oluyor.yıllardır sadece konuşuluyor zaten..

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Hasan Sabri Tüçel:

Bu ülkenin ekonomiden daha çok iki ciddi problemi var 1 problem PKK, 2 problem Tarikat ve cemaatler bu ikisinden kurtulduğumuz anda ekonomi de düzelir her şey yoluna girer.

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