AK Parti, tarım ve ormana yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesinin yasaklanacağını, üretim disiplini ve planlamanın tahkim edileceğini belirtti.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Teklifin 29 maddeden oluştuğunu, sahadaki kronikleşmiş sorunlarla vatandaşın beklediği taleplere yönelik hazırlandığını dile getiren Güler, kanun teklifinin, toprağın bereketini, ormanların yarınlarını ve vatandaşın mülkiyetten kaynaklı sorunlarını en güçlü şekilde tahkim edecek yeni bir reform paketi niteliğinde olduğunu söyledi.

Teklifle vatandaşla devlet arasındaki kadastro ve tapu ihtilaflarını, hukuki belirlilik ve hakkaniyet temelinde kökten bitireceklerini aktaran Güler, orman ve tapu kadastrosu gibi farklı uygulamalar nedeniyle yıllardır süren mülkiyet karmaşasına son verileceğini, mülkiyeti nizalı olan ve bugüne kadar dava konusu olmayan taşınmazların tapularının geçerli sayılarak vatandaşlara iade edileceğini aktardı.

Güler, bu taşınmaz alanlarından az olmamak üzere ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne saha tahsisi yapılacağını söyledi.

Bugüne kadar davaya konu olan taşınmaz sahiplerine ise aldıkları tazminat bedellerini rayici üzerinden ödemeleri kaydıyla taşınmazların iade edileceğini anlatan Güler, "Bu stratejik adımla, yargıya yeni bir yük getirecek halihazırda devam eden ve açılması için hazırlık yapılan, öngörülen toplam 80 bin davanın açılmasını engelliyoruz. Böylece devletimizi tazminat bedelleri, birikmiş faizler ve yargılama giderleri gibi masraflardan kurtarmış oluyoruz. Hem vatandaşımızın tapu güvenliğini sağlıyor hem de kamu kaynaklarımızın daha nitelikli kullanılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Gıda arz güvenliğimizi tehlikeye atacak ve verimli toprakları betonlaştıracak bir yapıya izin vermeyeceklerini vurgulayan Güler, "Bu doğrultuda, tarımsal amaçlı olanlar dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesini yasaklıyor, üretim disiplinimizi ve planlamamızı tahkim ediyoruz. İzin alınmadan tarım arazilerine inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesini engelliyoruz. Bu yasağı ihlal edenlere ve kurumlara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası verilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sera gazı tutum kapasitesini artıracak "Karbon Yutak Ormanları"nın kurulması ve işletilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne tam yetki verileceğini belirten Güler, bu düzenleme ile sadece çevreyi korumakla kalmayacaklarını aynı zamanda sanayicinin uluslararası piyasada "karbon vergisi" yüklerini azaltacaklarını söyledi.

Güler, tarımsal üretimde planlamayı ve disiplini esas aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şeker pancarında sözleşmesiz ekimi yasaklayarak hem arz güvenliğimizi koruyor hem de çiftçimizin emeğini garanti altına alıyoruz. Yerli tütün kullanımı zorunluluğuna uymayan firmalara yönelik cezaları güncel tütün bedellerine göre artırarak caydırıcılığı yeniden sağlıyoruz. Hayvancılıkta ise belgesiz nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilerek zararın çıkmasını önlüyoruz, şartları uygunsa kayıt altına alarak vatandaşımızın mağduriyetini gideriyoruz. Baraj ve sulama kanallarının çevresinde can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması sorumluluğunu ilgili belediye ve idarelere yükleyerek belli bir koordinasyonu hedefliyoruz. Diğer yandan DSİ'nin stratejik hidroelektrik üretim tesisi inşa etme yetkisini de teklifle 2040 yılına kadar uzatarak ülkemizin enerji arz güvenliğini ve geleceği noktasında güvenceyi sağlamış oluyoruz."

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin korunması, geleceğe aktarılması ve asli misyonunun devam ettirilmesi için özel bir düzenleme getireceklerini belirten Güler, Atatürk Orman Çiftliği adına tescilli bütün gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyet getirileceğini söyledi.

Gençlerin alkol ve uyuşturucudan korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacağına işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Düzenlemeyle, alkollü içki üreticilerinin, isim, marka, amblem veya logolarını kullanarak hiçbir etkinliğe destek vermesine veya gizli reklam yapmasına izin vermiyoruz. Gençlerimizin marka aşinalığından faydalanarak düşük alkollü içki markalarının yüksek alkollü içkilerde kullanılması gibi satın almayı teşvik edici özel uygulamaları yasaklıyoruz. 22.00-06.00 saatleri arasındaki alkol satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisini mülki amirlere devrederek denetimi yerinde ve süratle sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşımızı ve evlatlarımızı alkol bağımlılığına teşvik eden her türlü işaret, yazı ve görselin de iş yerlerinin vitrinlerinden dahi temizlenmesini ve reklamını engellemeyi arzu ediyoruz."

"İddianamede dile getirilenlere cevap verin"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının TRT'den canlı yayınlamasının istendiğinin hatırlatılması üzerine Güler, bu davanın, geçmişteki darbe davalarıyla eş tutulduğunu belirtti."

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) duruşmaların nasıl yapılacağının hükme bağlandığına işaret eden Güler, duruşmaların açık gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Güler, CHP'lilerin, iddianamede yer alan delillere, itirafçı beyanlarına, HTS kayıtlarına ve MASAK raporlarına cevap vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bebek'te, Etiler'de İmamoğlu inşaat adına kaydedilen değeri 50 milyon dolar olan villalar var. Önünde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan yeşil alan var. Verin bunun cevabını? TRT'de canlı yayın peşine düşeceğiniz yere iddianamede dile getirilenlere ve kamuoyunun da merak ettiği hususlara cevap verin. 1960, 1980 darbesindeki insanlarla karşılaştırılıyor. Ayıp, o insanların hatıralarına ayıp. Burada kamu görevini kötüye kullanma, kamu ihalesine fesat karıştırma, yolsuzluk ve rüşvet, iddianamede yer alıyor. Bunlara cevap verin. Rüşvet almadığınızı, banka dekontlarının gerçek olmadığını söyleyin. Belediyede çalışan görevlilerin 400-500 bin lira kirada villalarda oturmadığını söyleyin. Bunların yalan olduğunu söyleyin. Bir de Manavgat davası var. Oradaki baklava kutularının, baklava kutularındaki rüşvet paralarının gerçek olmadığını söyleyin. Kamuoyu TRT'de yayınlanmasını değil, bunları merak ediyor."

İddianameyi okuduğunu ve incelediğini ifade eden Güler, şikayetçilerin, itirafçıların, tutuklananların, suçlananların CHP'li olduğunu vurguladı.

İddialara CHP tarafından cevap verilmediğini ifade eden Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Anayasa 10. maddeye göre kanunlar önünde herkes eşittir. CHP'li belediye başkanlarının özel koruma alanı mı var? Anayasa'nın 10. maddesinde 'CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri Anayasa'nın 10. maddesinin dışındadır mı?', 'Onlar hakkında soruşturma yürütülemez, kovuşturma ve yargılama yapılamaz mı?' diyor. İddianamede dile getirilen hususların cevabını versinler. Mahkemeler birilerinin şov alanı değildir. Bütün kanunları ters düz ediyorlar. CMK gereğince duruşmalar alenidir, duruşmaları mahkeme başkanı yönetir. Düzenden, güvenlikten, süreçten mahkeme başkanı sorumludur. Bir sanık, şüpheli geldi, sanki miting alanındaymış gibi 'Selamlama konuşması istiyor' deniyor. Ayıptır, günahtır, mahkemelerimizi, yargılama usullerimizi basitleştirmeyin, komik duruma düşmeyin. 'Selamlama konuşmasıymış', CMK önünde herkes eşittir, kimsenin ayrıcalıklı hali ve konumu yoktur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, davaya ilişkin "Tayyip Bey, bir yanına Binali Yıldırım'ı ve öbür tarafına da Abdullah Güler'i alıp 'Biz yöneteceğiz' deseydi durum ancak bu kadar felaket olabilirdi" dediğinin anımsatılması üzerine Güler, "Maalesef, Özgür Bey her şeyi sulandırmakta mahir. Yargılamanın ne olduğunu bilmiyor, yanındakiler de anlatmıyor. Ayıptır. Ben sadece bu kadar diyorum, anlamıştır. Yazık, bir genel başkana yakışmayan işler." dedi.

"Savunmamıza dair hiçbir eksik durum yok"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerine yönelik soru üzerine Güler, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki yıl önce "Türkiye, patriotları almak istedi, satmadık, vermedik" dediğini hatırlattı.

Türkiye'nin güvenliğini ertelemeyeceğini vurgulayan Güler, söz konusu dönemde "Patroitların" verilmediği için S400'lerin alındığını belirtti.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisindeki yerli üretimin yüzde 80'lere çıkarıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"yi inşa ettiğini aktaran Güler, bu sistemin üst düzey olduğunun altını çizdi. Güler, "Aziz milletimiz emin olsun, Türkiye emin ellerdedir. Liyakatli, ehliyetli, tecrübeli ellerdedir. Savunmamıza dair de hiçbir eksik durum yoktur." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin de ihmal ve gecikme olmadan ciddiyetle sürdürüldüğünü dile getiren Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun koordinatör grup başkanvekillerinin Ramazan Bayramı'ndan sonra bir araya gelerek yol haritası ve bilgilendirme için bir araya gelebileceğini söyledi."