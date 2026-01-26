AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İran konusunu çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz. İran'a dönük herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız. Bu son derece yanlış olur. Hem dış müdahale hem de dış müdahale yoluyla bir darbe İran'a son derece sıkıntılı sonuçlar doğurur." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bu sene yansıyan mesajların son derece ilginç olduğuna dikkati çeken Çelik, doğrudan küresel düzenin geleceğiyle ilgili çok etkili mesajlar verildiğini ama bu haliyle kapitalizmi savunanların, neoliberal siyasi düzeni savunanların kendi içerisinde çelişkiye düştüğü önemli zaman dilimlerinden birinden geçildiğini ifade etti.

"Belki de ilk defa mevcut düzenin elitleri tarafından bu düzenin bittiğinin ya da iflas ettiğinin söylenmeye başlandığını" aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi herkes alıştı ama Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ilk söylediğinde Genel Kurul'da bir sessizlik olmuştu. Şimdi coşkuyla alkışlanan bu söz, o zaman biraz böyle temkinli yaklaşılarak, biraz mevcut dünya düzenine muhalefet etmenin son derece net bir cümlesi olarak herkesin mesafeli durmaya çalıştığı, biraz çekinerek yaklaştığı bir cümleydi. Düzenin elitleri, aslında kapalı toplantılarda bu düzenin eksikliklerini ve iki yüzlülüklerini son derece bilmesine rağmen bunu dışarıda açıkça ifade edemiyorlardı. Şimdi ise bakıyoruz, kamuya açık toplantılarda bu neoliberal düzenin, bu ekonomik düzenin temsilcisi olan elitler, bu düzenin iki yüzlülüğünü ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın yıllar öncesinden söylediğinin bugün tekrarı anlamına gelebilecek, teyidi anlamına gelebilecek son derece çarpıcı cümleler duyuyoruz."

Çelik, Avrupa'daki bazı ülkelerin Grönland konusundaki tartışmalarla ilgili seslerini yükselttiklerini ama itiraz ettikleri şeyin aynısını Afrika'da pek çok ülkede yaptıklarını belirterek, Avrupa'nın burada norm koyma kabiliyetini kaybettiğini söyledi.

Batı İttifakının, kendisini diğer ittifaklardan sadece askeri yapısıyla değil aynı zamanda bir referans olan değerler ittifakı olma itibarıyla da ayırdığını anlatan Çelik, "Şimdi o değerler ittifakı olma durumunun nasıl çatladığını, nasıl ortadan kalktığını görüyoruz." dedi.

Çelik, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney'in konuşmasının çok çarpıcı olduğunu söyledi.

"İran halkının iradesine saygı gösterilmelidir"

En çok tartışılan konulardan birinin yapay zeka olduğuna işaret eden Çelik, "Sanayi devriminin işçileri, işsiz bırakmasından sonra yapay zekanın beyaz yakalıları, eğitim almışları işsiz bırakacağı gibi bir şey var. Dolayısıyla, yaygın bir yoksulluk simülasyonu, dünyanın her tarafında eğitimle bile giderilemeyen bir yoksulluk simülasyonu ortaya çıkıyor. Bu yoksulluğa karşı mücadele için insanlığın anayasalara madde koymaktan başka stratejiler geliştirmeye kadar çok yönlü bir çerçeveyi üretmesi gerekiyor ama şimdilik çatışma dışında bir şey üretilmiyor." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"İran konusunu çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz. İran'a dönük herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız. Bu son derece yanlış olur. Hem dış müdahale hem de dış müdahale yoluyla bir darbe İran'a son derece sıkıntılı sonuçlar doğurur. Burada İran halkının iradesine saygı gösterilmelidir. Şimdiye kadar binlerce defa denenmiştir, her dış müdahale vahşi, son derece acı verici ve halka bedel ödeten sorunlar ortaya çıkarmıştır. İkincisi, ülkelerin devlet başkanlarının hedef alınması, Venezuela örneğinde olduğu gibi veya şimdi İran örneğinde de bu çok fazla haber yapılıyor. Silah zoruyla rejimlerin değiştirilmeye çalışılması dünyanın hiçbir yerinde çözüm olmadı. Daha büyük sıkıntıları beraberinde getirdi ve bu aslında bu işte geçmişte rol almış Amerikalı siyasetçiler tarafından da itiraf edildi.

Dolayısıyla, biz İran'daki sorunları görmezden gelmiyoruz, İran'da toplumsal hayatta ve devlet hayatında sorunlar var ama bu kardeş İran halkının kendi dinamikleriyle çözülmelidir. Eğer kendi dinamikleriyle çözülmesine müsaade etmez de dış müdahale şeklinde bir tutum içerisine girerseniz o durumda o iradenin de üzeri örtülüyor, daha katı birtakım sonuçların doğurması söz konusu oluyor. İran, köklü bir devlet, bizim komşumuz ve bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dolayısıyla, oraya dönük dış müdahalenin son derece yanlış sonuçlar doğuracağını, hiçbir şekilde olmaması gerektiğini net bir şekilde buradan ifade ediyoruz."

"Gazze, dünyaya insanlık dersi vermiş insanların vatanıdır"

Gazze konusundaki gündemin her zaman esas gündemleri olduğunun altını çizen Çelik, son kurulan Gazze Kurulu'nun yapacağı çalışmaların biraz önce MKYK toplantısında da ele alındığını vurguladı.

Çelik, Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi iradesini gölgeleyecek tutumlar içerisine girilmemelidir. Burada kalıcı barışın tek yolu bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi ama ondan sonra 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan entegre toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Bu olmadığı müddetçe orada kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Burada son derece acımasız ve yanlış cümlelerin kurulduğunu dile getiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze bir emlak değildir. Gazze bir emlak yaklaşımıyla değerlendirilecek bir toprak değildir, Gazze bir vatandır. Gazze'nin vatan olması ilkesine saygısızlık yapacak şekilde bir emlak olarak değerlendirilmesi şeklindeki yaklaşımlar son derece vahşi ve barbar birtakım cümleler kurulması anlamına geliyor. Gazze, asil ve soylu insanların, dünyaya insanlık dersi vermiş, direniş dersi vermiş insanların vatanıdır. Dolayısıyla, Filistin'i Filistinlilerin önetmesi ilkesi ve saygı duyulmalıdır. Gazze'nin Batı Şeria ile birlikte diğer alanlarla birlikte Filistinlilerin vatanı olduğu ilkesine saygı duyulmalıdır. Dolayısıyla, Gazze Barış Kurulu çerçevesindeki çalışmalar bu şekilde sürdürülmelidir.

(Sürecek)