AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz Marmaris'te Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Marmaris'teki esnaf ziyaretlerinde esnafın taleplerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ziyaretlerin Marmaris için önemli olduğunu vurguladı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Marmaris AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Otgöz, İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yöneticilerle birlikte pazar esnafını ziyaret etti. Esnafının taleplerini dinleyen Otgöz, pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kemeraltı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Otgöz ve beraberindekiler, Marmaris Ordulular Derneği, Muharip Gaziler Marmaris İlçe Temsilciliği ve Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ne ziyaretler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Muzaffer Aravi, ziyaretler esnasında hasbihal ederek sorunlarını dinlediklerini belirterek, Marmaris için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Politika
