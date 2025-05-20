AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Sanayi Buluşmalarında Sanayicilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Sanayi Buluşmalarında Sanayicilerle Bir Araya Geldi
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen buluşmada sanayicilerle üretim, finans erişimi ve ihracat konuları ele alındı. Milletvekili Çopuroğlu, sanayicilerin önemine vurgu yaptı ve sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların süreceğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; her Salı gerçekleştirdiği sanayi buluşmaları çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde farklı sektörlerden oluşan işletmecilerle bir araya geldi.

Sanayicilerle buluşan ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Milletvekili Çopuroğlu, üretimin devamlılığı ve iş gücüne katkı sunan işletmelerin önemine dikkat çekti. Ziyarete, OSB'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren sanayiciler de katıldı. Yapılan değerlendirmelerde; finansa erişim, sektöre yeni katılacak girişimciler için haksız rekabeti engellemeye yönelik ölçütler, iş gücüne erişim ve ihracattaki fiyat rekabetiyle alakalı sorunlara ilişkin başlıklar ele alındı. Ayrıca girdilerdeki farklı KDV oranları ve ihracat süreçlerinde kullanılabilecek yeni iş modelleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şaban Çopuroğlu; "Her Salı gerçekleştirdiğimiz sanayi buluşmaları çerçevesinde bu hafta da farklı sektörlerden sanayicilerimizi ziyaret ettik. Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız. Sanayimiz güçlendikçe Kayseri'miz de güçleniyor. Görüştüğümüz başlıklarla ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve yeniden bir araya geleceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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