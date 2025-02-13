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AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'tan Yatırım Vurgusu

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut'tan Yatırım Vurgusu
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AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Türkiye'nin ve Manisa'nın gelişimine katkı sunacaklarını, devam eden yatırımlar ve Gediz Köprülü Kavşağı hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Turgut, burada yaptığı konuşmada, görevi boyunca vatandaşlara hizmet edeceğini, Türkiye'nin ve Manisa'nın gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Dünyada AK Parti örneği dışında demokratik yollarla iktidarda bu kadar uzun süre kalan başka bir parti olmadığını aktaran Turgut, "Elbette sorunlarımız var. Önemli olan ülkemiz için bir numaralı sorun haline gele sorunları çözebilmektir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız öncülüğünde çalışıyoruz. AK Parti'nin milletvekillerine baktığımızda şampiyonlar ligi olarak görüyoruz. Grup başkanvekilimiz var, MKYK üyemiz var, teşkilattan sorumlu başkan yardımcımız var. Hep birlikte bir takım işler yapmak, hizmetler yapmak istiyoruz." dedi.

Süleyman Turgut, Manisa'da hükümetin devam eden 44 milyar liralık bir yatırımı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlardan ne yazık ki çoğu insanın haberi yok. Böyle bir öz eleştiri yapmam gerekiyor. Bir ilçede yatırım yapılıyor, spor yatırımları yapılıyor ama o ilçedeki insanların çoğu o yatırımdan haberi yok. Devam eden yatırımlardan en önemlisi Gediz Köprülü Kavşağı, İstanbul-İzmir-Ankara yolu kesişiminde yer alıyor. Bundan dolayı buranın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Gediz Köprülü Kavşağı'nda kamulaştırmayla beraber 1,5 milyar liralık bir yatırım hayata geçti."

Yerel yönetimlerde hangi partinin belediye başkanın görevde olmasına bakmadan hizmete devam edeceklerini vurgulayan Turgut, "Belediyelerin yapacağı hizmetler var, hükümetin yapacağı hizmetler var. Bu kesişen noktada hizmet üreteceğiz. Hangi partiden olursa olsun bu hizmeti sunacağız. Gediz Köprülü Kavşakla ilgili Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Burası sıradan bir kavşak olmayacak. Burası tamamlandığında trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Gazeteciler Cemiyeti Önder Aydın da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
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