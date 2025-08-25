AK Parti Manisa İl Başkanı'ndan CHP İddialarına Yanıt

AK Parti Manisa İl Başkanı'ndan CHP İddialarına Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP'li belediyelerin İller Bankası kesintileri yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Turgut, kesintilerin mevzuat çerçevesinde yapıldığını ve siyasi saiklerin etkili olmadığını vurguladı.

Ak Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP'li belediyelerin, İller Bankası kesintileriyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Turgut, AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin "AK Parti iktidarı tarafından ödeneklerin engellendiği" yönündeki iddialarına tepki göstererek, kesintilerin mevzuat çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Manisa'da AK Partili belediyelerden yapılan kesintilerin oranının yüzde 15 olduğunu aktaran Turgut, şunları kaydetti:

"Kanun ve mevzuatın uygulayıcısı konumundaki İller Bankası tarafından belediye paylarından gerçekleştirilen borç kesintileri, siyasi saiklerle değil, kanun ve mevzuat doğrultusunda belediyelerin ve belediye şirketlerinin devlete olan borçlarıyla, yani vergi, SGK ve diğer kamu borçlarıyla ilgilidir. Kamuoyuna yansıyan iddialarda, muhalefet belediyelerinden, siyasi sebeplerle daha fazla kesinti yapıldığı öne sürülmüştür. İlimizdeki AK Partili belediyelerden yapılan kesintilerin pay oranı, 2025 yılı için yüzde 15 seviyesindedir. Araştırmaları halinde kendi partilerine mensup belediyelerden de yapılan kesinti oranının yine bu seviyelerde olduğunu kendileri de göreceklerdir. Aynı oran CHP'li belediyeler için de geçerlidir. Her belediyenin borç durumu farklıdır, siyasi saiklerle farklı muamele söz konusu değildir. Olması gerekenden daha fazla kesinti yapıldığını iddia eden belediye başkanlarına buradan hodri meydan diyorum. Aksini düşünenlerle Ankara'ya gidip inceleriz, tüm masraflar bizden."

İmar düzenlemelerine de değinen Turgut, Mimar Sinan Caddesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüs Yolu üzerindeki bazı projelerde "imar rantı" sağlandığını öne sürdü.

Turgut, CHP'li belediyeleri "şeffaf davranmaya" davet ederek, şöyle devam etti.

"Son günlerde birçok CHP'li belediyede kişiye özel imar rantı ile ilgili yolsuzluklar ortaya çıkmışken böyle bir uygulamanın yapılmak istenmesini hayretle izliyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu'nun ve kısa bir zaman önce imar sağlayanlara beddua okuyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in nasıl bir tavır takınacağını merakla bekliyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.