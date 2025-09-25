AK Parti'li Zorlu, 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' panelinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğini belirterek, "Sekiz devlet, tek millet yolculuğuna artık girdiğimizi büyük bir gururla, mutlulukla ifade etmek istiyorum." dedi.

Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen " Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan- Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" panelinde konuştu.

Dünyada önemli tarihi sınamalar ve coğrafi kırılmaların yaşandığını belirten Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gündür Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürdüğü mücadelenin ve ortaya koyduğu kararlı iradenin, tüm insanlığın bu sınamalar karşısında yekvücut olmasına yönelik bir duruşun tecellisi olduğunu söyledi.

Dünyayı kaos, çatışma ve savaşla karşı karşıya bırakmak isteyen iradenin karşısında Türkiye ve Türk dünyasının olduğunu dile getiren Zorlu, "Türk dünyasının bugün geldiği nokta, gelecekte yapabilecekleri ve ortaya koyacağı vizyon, insanlığın sesi olmak, burada duruş göstermek ve hep birlikte güçlenerek büyümek anlamında büyük bir imkanı da bizlere sunmaktadır." diye konuştu.

Türk dünyasının önünde çok önemli bir yüzyıl olduğuna işaret eden Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yüzyılı, Türk dünyası yüzyılı yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz. Sekiz devlet, tek millet yolculuğuna artık girdiğimizi büyük bir gururla, mutlulukla ifade etmek istiyorum. Çünkü bizi birleştiren unsurlar, dünyanın farklı ittifak sistemlerinin geçmişte başardıklarından daha büyük temellere ve köklü bir hafızaya sahip. Yeter ki bunları hayata geçirebilelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta kurulan Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığının kısa bir süre geçmesine rağmen Türkiye'de ve Türk dünyasının farklı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını aktaran Zorlu, Kazakistan, Özbekistan, Nahçıvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bakü'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar açtıklarını hatırlattı.

Zorlu, gittikleri yerlerde, Türk dünyasının birbirini daha fazla tanıması, anlaması ve ziyaretlerini artırması gerektiğini müşahede ettiklerini söyledi.

"Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Amaçlarının Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısının sağlanması olduğunu belirten Zorlu, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam bir kararlılığı ve iradesi söz konusudur. Yeterli koşullar oluşacak, biz kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bunlar üzerindeki çalışmalarımızı gerçekçi ve somut adımlarla ilerletmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de 100 binin üzerinde Türkmenistanlının yaşadığını, bunların 37 bininin öğrenci olduğu aktaran Zorlu, Yurt Dışı Türkler Başkanlığının 1992'den bu yana Türkmenistanlı öğrencilere burs sağladığını kaydetti.

Zorlu, bütün kurum ve kuruluşlarla bu süreçlerin takipçisi olduklarını, Türk dünyası kuruluşlarıyla bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını ifade etti.