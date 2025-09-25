AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkmenistan doğal gazının dünyaya bağlantısı için kararlılık gösteriyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılık ve irade gösterdiğini ifade etti.

AK Parti'li Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34'üncü Yılında, Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' panelinde konuştu. Zorlu, dünyanın önemli tarihi sınamalar ve coğrafi kırılmalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gündür Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürdüğü mücadele ve ortaya koyduğu kararlı irade, aslında tüm insanlığın bu sınamalar karşısında yek vücut olmasına yönelik bir duruşun tecellisi olarak görülebilir. Bakıldığında dünyayı kaosla, çatışmayla, savaşla karşı karşıya bırakmak isteyen bir iradenin karşısında insanlığın sesi olma yolunda ilerleyen bir Türkiye ve Türk dünyası olduğuna inanıyoruz. Bakın bugün Gazze'de 65 binden fazla insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre 4 binden fazla çocuk ampüte edildi. Bunun karşısında dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen ittifaklar artık yeni bir dönemin de işaretlerini veriyor ve vermek zorunda. Bu anlamda Türk dünyasının bugün geldiği nokta, gelecekte yapabilecekleri ve ortaya koyacağı vizyon; insanlığın sesi olmak, burada duruş göstermek ve hep birlikte güçlenerek büyümek anlamında büyük bir imkanı bizlere sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK DE OLSA BİR ADIM ATTIK'

Geçen günlerde Kazakistan, Özbekistan, Nahçıvan, KKTC ve Azerbaycan'da temaslarda bulunduklarını aktaran Zorlu, "Gittiğimiz yerlerde şunu müşahede ediyoruz; birbirimizi daha fazla tanımamız, anlamamız, ziyaretlerimizi artırmamız gereken bir dönemi görüyoruz. İnsanlarımız kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerini, projelerini hayata geçirmek için mutlulukla, büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bize düşen görev de inşallah bunların koordinasyonunu hızlı bir biçimde sağlayacak politikaları üreterek; milletlerimizin, daha doğrusu halklarımızın hizmetine ve iradesine sunabilmek olacaktır. Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine bakıldığında elbette özellikle ticaret bağlamında istenilen potansiyelimizin gerisindeyiz. 2,2 milyar dolarlık bir dış ticaret kapasitesi var şu anda. Bunu 5 milyar dolara çıkarma hedefi, inanın gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Yeter ki sistemli ve koordine bir biçimde bu eksiklerin üzerine giderek bunları tamamlamaya çalışalım. Hazar üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya uzanacak Türkmenistan enerji kaynaklarının, doğal gazının transferi konusu; 10 yıllardır konuşulan, üzerinde durulan çok büyük bir ideal. Çok şükür bugün küçük de olsa bir adımını hep birlikte attık. 1,3 milyar metreküplük ön anlaşma; tabii bu bir hat üzerinden olmasa da önemli bir başlangıç. 2026-2030 döneminde biz bunu 5 milyar metreküp hedefine doğru götürmeyi de arzu ediyoruz. Ama esas gayemiz sadece Türkiye ve Türkmenistan için de değil bütün Türk dünyasının kazanımlarını, avantajlarını, imkanlarını birbiriyle değerlendireceği hedefine dayalı olarak, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünyaya bağlantısı meselesidir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bir kararlılığı ve iradesi söz konusudur" dedi.

'TÜRK DÜNYASIYLA DIŞ TİCARET 14 KAT ARTTI'

Nahçıvan ziyaretinde, bir zamanlar hayal olarak değerlendirilen gelişmelerin heyecanını gördüğünü söyleyen Zorlu, "İnşallah Azerbaycan'dan Türkiye'ye kesintisiz ulaşım gerçekleştiğinde yeni bir Türk dünyasının önünde vizyon ve heyecan uyanacak. Bu 3 boyutlu adımlarla birlikte bu yeni yüzyıl, Türk dünyasının yükseldiği çok önemli bir dönem olacak. Değerli arkadaşlar; 2030 yılına inşallah 3,1 trilyon dolarlık bir milli hasılayla gireceğiz. Türkiye de bu son 22 yıllık dönemde Türk dünyasıyla olan dış ticaretini 14 kat arttırmış durumda. 26 milyar dolarlık bir seviyeye geldi. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret 70 milyar dolarlık bir seviyede. Bu da yeterli değil, bunu da arttırabilmek durumundayız" açıklamasında bulundu.