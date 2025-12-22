AK Parti'li Yurdunuseven'den asgari ücret açıklaması

Haberler

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Aralık ayı enflasyon oranı belli olduğunda, bütçemizin imkanları çerçevesinde çalışanlarımıza ve emeklilerimize en yüksek zammı yapmayı planlıyoruz ve yapacağız." dedi.

Yurdunuseven, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nu değerlendirdi.

2026 yılı bütçesinin "istikrar ve refah" bütçesi olduğunu belirten Yurdunuseven, "Bu bütçeyle; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek; sürdürülebilir büyümeyi, kapsayıcı kalkınmayı ve refahın toplumun tamamına yayılmasını hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

Bütçenin, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflediğini dile getiren Yurdunuseven, 2026 yılı bütçesinin sadece gelecek yılın gelir-giderlerini düzenleyen bir metinden ibaret olmadığını vurguladı. Yurdunuseven, "2026 yılı bütçesi, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu küresel ve bölgesel gelişmeleri dikkate alan, ekonomik istikrarı önceleyen ve sosyal devlet ilkesini koruyan bir anlayışla hazırlanmıştır." diye konuştu.

Emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak artışa değinen Yurdunuseven, "Aralık ayı enflasyon oranı belli olduğunda, bütçemizin imkanları çerçevesinde çalışanlarımıza ve emeklilerimize en yüksek zammı yapmayı planlıyoruz ve yapacağız." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yurdunuseven, bugüne kadar şehit yakını ve gazilerin razı olmayacağı hiçbir şeyi gerçekleştirmediklerini vurguladı. Yurdunuseven, "Onların rızaları çerçevesinde Terörsüz Türkiye'yi de gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

