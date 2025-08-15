AK Parti'nin 24. Yılı Değerlendirildi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede "Bir zamanlar bölgesel gelişmelerin pasif izleyicisi olan ülkemiz, bugün hem masada hem sahada oyun kuran, gündem belirleyen bir güç konumundadır" dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Tarih, bazı günleri milletlerin kaderine mühür gibi işler. 14 Ağustos 2001, Türkiye için işte böyle bir gündü. Siyasi tarihimizin en çalkantılı, en karamsar dönemlerinden birinde, yorgun omuzlara bir umut eli uzandı. AK Parti; yalnızca bir siyasi hareket değil, milletin özgüvenini ayağa kaldıran, ufkunu genişleten, küllenmiş inancını yeniden canlandıran bir yürüyüşün adı olarak doğdu. O gün atılan ilk adım, 24 yıldır Türkiye'nin istikametini belirlemeye, Türkiye'yi büyütmeye devam ediyor. O dönemin Türkiye'sini hatırlamak, bugünü anlamak açısından önemlidir. Vesayet zincirleriyle kısıtlanmış bir demokrasi, darbelerin gölgesinde ezilmiş milli irade, siyasi çekişmelerle heba olan yıllar, büyükşehirlerdeki altyapı problemleri, krizlerle örselenmiş bir ekonomi Halkın sandığa güveni, demokrasiye inancı neredeyse tükenmişti. Tam da bu noktada "devlet millet el ele" anlayışı, bu ülkenin geleceğini yeniden inşa edecek bir iradenin manifestosu olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefi tarihi bir dönüm noktasıdır"

Türkiye'nin hem dış politikada hem de iç politikada başarılı gelişmelere imza attığını kaydeden Dr. Kasapoğlu, "AK Parti iktidara gelir gelmez milletin iradesini merkeze aldı. Sandığı siyasetin tek meşruiyet kaynağı haline getirdi. Ülkenin kaderini karanlık dehlizlerde tayin etmeye çalışan vesayet odaklarının önü, milletin kararlı iradesiyle kesildi. Demokrasi korunmakla kalmadı, genişletildi ve güçlendirildi. Bugün özgürce konuşabildiğimiz, seçme ve seçilme hakkının önündeki engellerin kaldırıldığı, farklı inanç ve düşüncelerin aynı çatı altında buluşabildiği Türkiye, bu anlayışın eseridir. Bu süreçte Türkiye, dış politikada da bambaşka bir noktaya geldi. Bir zamanlar bölgesel gelişmelerin pasif izleyicisi olan ülkemiz, bugün hem masada hem sahada oyun kuran, gündem belirleyen bir güç konumundadır. Bölgesindeki anlaşmazlıklarda garantör, istikrarsızlıklarda umut ışığı olarak öne çıkmıştır. NATO zirvelerinden Birleşmiş Milletler kürsülerine, G20 masalarından uluslararası krizlere uzanan her platformda sesi daha gür çıkan; hakikati, adaleti ve milli çıkarlarını kararlılıkla savunan bir Türkiye vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya başkentlerinde çizdiği diplomasi çerçevesi, Türkiye'nin onurlu duruşunun tarihe düşülmüş kayıtları olmuştur. İçeride ise en köklü değişimlerden biri, uzun yıllar bu toprakların kaderiymiş gibi dayatılan terör gerçeğinde yaşandı. Terör örgütlerinin kurmaya çalıştığı korku iklimi, güvenlik güçlerimizin kahramanlığı ve sınır ötesinde atılan cesur adımlarla sona erdi. "Terörsüz Türkiye" hedefi; devletimiz ve milletimiz tarafından alın teriyle, cesaretle ve stratejik iradeyle yazılmış bir başarı hikayesinin adıdır. Bu süreç, milletimizin huzuru, kardeşliği ve devletimizin bekası içinse tarihi bir dönüm noktasıdır. Terörün silah bırakması, güvenlik meselelerinin çözümü kadar; kalkınmanın, refahın ve adaletin önünü açan stratejik bir kazanımdır. Milletimizin sofrasına huzur, cüzdanına bereket, gençlerinin yarınlarına umut katacak bir dönemin kapıları böylece aralanmıştır" dedi.

"Türkiye, geçmişin yüklerini değil, geleceğin umutlarını omuzlayan bir yürüyüşün içindedir"

AK Parti olarak vatandaşların hayatına dokunan somut icraatlar gerçekleştirdiğini belirten Dr. Kasapoğlu, "AK Parti'nin başarısının sırrı yalnızca güvenlikte ya da dış politikada değil, milletin hayatına doğrudan dokunan somut icraatlarda saklıdır. Siyaset, ancak vatandaşın sofrasına, cebine, evine, işine temas ettiğinde anlam kazanır. 24 yılda, bir zamanlar hayal olarak görülen sayısız proje tek tek gerçeğe dönüştü. Bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren hatları, yeni havaalanları, köprüler, şehir hastaneleri, milli savunma sanayimizin gururu İHA'lar ve SİHA'lar, yerli otomobilimiz, uzaya gönderilen uydular Dün 'yapılamaz' denilen ne varsa, bugün yapılmış, üretilmiş ve milletin hizmetine sunulmuştur. Sokaktaki vatandaş 'Türkiye yapar' diyebiliyorsa, bunun sebebi Türkiye'nin yapabileceğini göstermiş olmasıdır. AK Parti ile Türkiye kalkınma hamleleri yaşadı. Ama her şeyden daha fazla, toplumsal bir özgüven devrimi gerçekleştirdi. Bir ülkenin kamuoyunu inandırmadığı hiçbir hedefin başarı şansı yoktur. AK Parti'nin 24 yıllık hikayesi, milleti yalnızca ikna etmek değil, onu bizzat şahit kılmak üzerine kuruludur. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, geçmişin yüklerini değil, geleceğin umutlarını omuzlayan bir yürüyüşün içindedir. Terörle mücadelede elde edilen başarılar, uluslararası arenada kazanılan itibar, ekonomide atılan cesur adımlar, yeni bir dönemin habercisidir. Artık Türkiye, kendi içine kapanmış bir ülke değil; hem bölgesinde hem küresel ölçekte söz sahibi bir güçtür. ve bu yürüyüş, ilk günkü iradeyle devam etmektedir. Çünkü bu davanın rotasını belirleyen pusula, milletin iradesidir. Milletin iradesiyle güçlenen Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir mekanizma yoktur. 24 yıl önce atılan adım, bugün ülkemizi daha büyük ufuklara taşımaktadır. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Devlet millet el ele, Türkiye emin adımlarla geleceğe yürüyor. AK Parti'mizin 24. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR