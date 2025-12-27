AK Parti'li Gürcan, vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında gerçekleştirilen program kapsamında kentin sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri, dernek yöneticileri ve yerel medya temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Yeni Sendika Eskişehir Şube Başkanı Abdülbaki Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Sait Kartopu ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Romanlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Altın Güder, Eskişehir Büro Memur-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alper Polat İyigün ve yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Kanal 26'nın imtiyaz sahibi Gökhan Yıldırım ve ailesi program kapsamında misafir edildi.

Görüşmelerde, çalışma hayatına ilişkin meseleler, kamu çalışanlarının beklentileri, eğitim camiasının gündemi ve şehre dair öncelikli konular ele alınarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşen Gürcan, AK Parti olarak sivil toplumla güçlü iletişimi öncelediklerinin altını çizerek, parti binasında gerçekleştirilen bu buluşmaların Eskişehir'in ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinlemek ve ortak akılla çözüm üretmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla tüm misafirlere teşekkür eden Gürcan, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler ve hemşehrilerle istişarelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.