AK Parti'li Açıkkapı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadele ettiklerini söyledi

AK Parti'li Açıkkapı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadele ettiklerini söyledi
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Arzumuz, inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetimiz, bakanlarımız ve yol arkadaşlarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Arzumuz, inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetimiz, bakanlarımız ve yol arkadaşlarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna devam edeceğiz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat eden gazeteci Arif Çakmak'a Allah'tan rahmet; Çakmak'ın ailesine ve Elazığ basın camiasına başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile beraberindeki heyete Şırnak Gabar ziyaretinde eşlik ettiğini söyleyen Açıkkapı, Gabar bölgesinin terör olayları nedeniyle yıllarca ekonomik olarak geride kaldığını anlattı.

Kurtulmuş'un dün Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda petrolün akıtıldığını tüm Türkiye'ye gösterdiğini aktaran Açıkkapı, Bakan Bayraktar'ın ise Gabar'daki çalışmalarla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Gabar'da şu anda 117 kuyuda günlük 81 bin varilin üzerinde petrol üretiminin gerçekleştiğini söyleyen Açıkkapı, Türkiye'nin, gelecek yıllarda yeni petrol sahalarıyla enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kendi öz kaynaklarıyla karşılamayı ve cari açığını azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Ejder Açıkkapı, "Arzumuz, inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetimiz, bakanlarımız ve yol arkadaşlarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Elazığ'ın ihtiyaçlarını, beklentilerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini anlatan Açıkkapı, "İlimizin daha yaşanabilir, gelişmiş bir şehir olması, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Ak Parti'li Açıkkapı, Elazığ'ın Alacakaya ilçesine devlet hastanesi yapılmasının yatırım programına alınması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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