AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesindeki Yağcılar köyünde yaşanan yangın felaketinden etkilenen köy sakinlerini ziyaret etti. Kadınlar, yangınzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, devlet kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları Yangınzedeleri Ziyaret Etti

AK Parti Kastamonu ve Tosya Kadın Kolları üyeleri, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı köyü ziyaret etti.

Yağcılar köyünü ziyaret eden kadınlar, yangınzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yağcılar köyünde yangın felaketi yaşayanları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, "Elimizden geldiğince dertlerine derman olmaya çalıştık. Devlet kurumlarımızla tüm gücümüzle her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im daha da beterinden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar ile partililer katıldı.