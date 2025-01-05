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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ök, Malatya'da konuştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ök, Malatya'da konuştu Açıklaması
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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Büyük Türkiye kadınlar sayesinde olacak.

Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Büyük Türkiye kadınlar sayesinde olacak." dedi.

Ök, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Malatya İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman kadınların teşkilat içindeki önemini vurguladığını söyledi.

Anayasa'da 2010 yılında düzenleme yapıldığını, kadınların karar alma mekanizmalarında, iş hayatında, sosyal alanda, sporda daha fazla yer almasının önünün açıldığını kaydeden Ök, engelli yakınlarına, dul kadınlara ve daha birçok dezavantajlı kesime destekler sağlandığını belirtti.

Nilgün Ök, kadın girişimcilere AK Parti döneminde pozitif ayrımcılık getirildiğini aktararak, "Kadın üreticisiyse, erkekle eşit proje getiriyorsa kadın öndedir' dedik, listenin en başına aldık. Önce onların projeleri tercih edilsin dedik. Kadın istihdamında firmalara 'kadınsa, gençse onları istihdam ediyorsan SGK prim desteğini devlet olarak biz karşılıyoruz' dedik. Kadının işgücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 23'tü, bugün yüzde 37. Yıllarca üniversitede başörtüsünden dolayı kız çocuklarımız okuyamadı. Bugün serbestçe okuyabiliyor. Üniversitede kız çocuklarının oranı yüzde 52'ye ulaştı. Erkekler yüzde 48'lerde. Kadına yönelik şiddetle mücadelede birçok Avrupa ülkesinde olmayan kanunumuz var. Bu anlamda çok ciddi düzenlemeler yaptık." diye konuştu.

Kadın kolları teşkilatının her zamankinden daha çok çalışmasını isteyen Ök, "Bugünden itibaren ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, canla başla çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum. Bundan sonra ikinci Türkiye Yüzyılı sizler sayesinde olacak, büyük Türkiye kadınlar sayesinde olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de dünyanın en güçlü hareketi olan AK Parti Kadın Kolları'nın kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletinin yanında olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise Malatya'nın kadınlarının partilerinin kuruluşundan bugüne birer isimsiz kahraman gibi hizmet ettiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de kadınların AK Parti teşkilatının öznesi olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremler sırasında ve sonrasında şehrin kalkınmasında kadınların yaptığı işlerin başarılarla dolu olduğunu kaydetti.

Tek listeyle girilen seçimde Esin Yılmaz, partisinin il kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
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