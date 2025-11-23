AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan CHP'li Güç'e Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzban'ın mali yapısına ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e tepki gösterdi.

Saygılı yazılı açıklamasında, CHP'li Güç'ün veri manipülasyonu yaptığını ve sosyal devlet anlayışını idrak edemediğini öne sürdü.

Toplu taşımanın ticari bir işletme değil sosyal devletin bir gereği olduğunu belirten Saygılı, "Bu sistemler, yalnızca bilet geliriyle ayakta duran ticari yapılar değildir. Sübvanse edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Sizin bu mantığınızla ESHOT'u nereye koyacağız? Her yıl milyarlarca lira zarar ediyor ama biz hiçbir zaman bunu siyasete malzeme yapmadık. İzmirli daha uygun ulaşım kullansın diye tüm ESHOT bütçelerine oy birliğiyle destek verdik. Büyükşehir bütçesinden milyarlarca liralık aktarımı da yine biz onayladık." ifadelerini kullandı.

Saygılı, İzban'da personel giderinin gelirden daha fazla olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Kazanılan her 100 lira maaşları bile ödemeye yetmiyor, üzerine borçlanılıyor. Batışın sebebi TCDD değil, sizin yönetilemeyen sermaye artışlarına katılmamanız, tren kredi borçlarını ödememenizdir. İZBAN koridorundaki hatların yüzde 70'ini İZBAN, yüzde 30'nu yük ana hat ve bölgesel trenler kullanmakta. 2011'de hat ve enerji giderinin payı yüzde 71 iken, bugün bu oran yüzde 38-41 bandına gerilemiştir. Devlet payını düşürmüş, siz ise hala algı peşindesiniz."