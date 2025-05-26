AK Parti İzmir İl Başkanı: Konut Projesi Durduruldu

AK Parti İzmir İl Başkanı: Konut Projesi Durduruldu
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli aileler için başlattığı konut projesinin çalışmalarının durduğunu söyleyerek eleştirilerde bulundu. Saygılı, belediyenin vaad ettiği konutların tamamlanmadığını ve ödenen paraların karşılığının alınmadığını vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesince Çiğli ilçesinde belediye personeli ve dar gelirli aileler için başlatılan konut projesinde çalışmaların durduğunu savundu.

Saygılı, yazılı açıklamasında belediyenin şirketi Ege Şehir Planlamaları A.Ş'nin inşaat çalışmalarını 2022 yılında başlattığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim döneminde 5 yılda 25 bin konut vaadinde bulunduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Tam 3 yıl geçti, ortada biten bir proje yok. Belediye çalışanı 450 kişi, Ege Şehir Planlamaları A.Ş. ile 'anahtar teslim konut' sözleşmesi imzaladı, 275 milyon liranın yaklaşık 200 milyonunu peşin ödedi. Toplamda 540 konut yapılacaktı, inşaatın seviyesi yüzde 27, şantiye 1 yıldır tamamen durmuş vaziyette. Hemen yan parselde ise kurulan bir başka kooperatiften 500 milyon liraya yakın para alındı, temel dahi atılmadı. Toplamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi, vatandaşlarımızdan ve belediye personelinden yaklaşık 700 milyon lira topladı, ama ortada ne bitmiş bir bina ne de teslim edilmiş bir daire var."

Tugay'a Menemen'de lansmanı yapılan 3 bin 100 konutluk projenin nasıl yapılacağını soran Saygılı, "İzmirliyi yeni hayallerle oyalamayı bırakın. Önce geçmişte verilen sözleri tamamlayın. Önce kendi personelinize ve vatandaşa 'anahtar teslim' dediğiniz, paralarını aldığınız evleri bitirin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Politika
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