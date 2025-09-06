AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Bilecik'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Yıllarca bu milletin enerjisini, umudunu, evlatlarını çalan terör belasını kökten çözmek için Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla tarihi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Kandan beslenen odakların oyunlarını bozduk, bozmaya devam ediyoruz." dedi.

Yenişehirlioğlu, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında, teşkilat mensuplarıyla Pelitözü Gölpark'ta bir araya geldi.

Bahadır Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan Bilecik'in medeniyetin mayalandığı, dirilişin sembolü topraklar olduğunu söyledi.

Ak Parti olarak 24 yıl önce çıktıkları kutlu yolculukta milletin iradesini, umudunu ve inancını siyasetlerinin merkezine aldıklarını dile getiren Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin son çeyrek asrına adeta mühür vurduklarını anlattı.

Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu milletle el ele inşa ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı yalnızca bir siyasi söylem değil, 86 milyonun ortak hayali, geleceğe dair önemli bir yol haritasıdır. Bu vizyonla köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir milletimizle buluşuyor, istişare ediyor, gönül köprüleri kuruyoruz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bu milletin enerjisini, umudunu, evlatlarını çalan terör belasını kökten çözmek için Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla tarihi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Kandan beslenen odakların oyunlarını bozduk, bozmaya devam ediyoruz. İçeride ve dışarıda yürüttükleri sabotaj girişimlerini milletimizin desteğiyle bertaraf ettik, bertaraf etmeye de devam ediyoruz. Hiç kimse endişe etmesin, bu süreçte geriye dönüş yok. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, şehitlerimizin emanetiyle Türkiye, artık terörden arındırılmış bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almaktadır."

"Bazı çevreler ekonomimizi sabote etmeye kalktı"

Yenişehirlioğlu, bölgedeki sıcak çatışmalara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna sağlam şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Bu süreçte uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının önemine işaret eden Yenişehirlioğlu, "Bazı çevreler ekonomimizi sabote etmeye kalktı. Milli markalarımıza boykot çağrıları yaptı. Uluslararası alanda algı operasyonları yürüttüler ama hamdolsun milletimizin feraseti, devletimizin dirayeti bu oyunları tutturmadı, bozdu. Ne dışarıdaki karanlık odaklar ne de içerideki zavallı işbirlikçileri asla başarılı olamadılar." diye konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu, ekonominin yeniden dengelendiğine ve üretim, istihdam ile ihracatın arttığına değinerek, bu alanda zamanla çok daha iyi noktalara ulaşılacağını kaydetti.

Ulaştırma yatırımlarından bahseden Yenişehirlioğlu, "Son 23 yılda 64 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere demir yollarımızı 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Bu bağlamda Bilecik de bu demir yolu ağının önemli bir kavşak noktasıdır. 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırma hedefini taşıyoruz." dedi.

Yenişehirlioğlu, birlik ve beraberliğin önemini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malazgirt'te Selahaddin Eyyubi'nin ruhuyla, Alparslan'ın vizyonuyla, Yavuz'un kararlılığıyla, Çanakkale'deki imanla, Kurtuluş Savaşı'ndaki azimle zafere ulaştık. Bugün de aynı ruhla saflarımızı sıklaştırmalı, kardeşliğimizi perçinlemeliyiz. Fitne ve nifakla bizi bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz çünkü biliyoruz ki, bu aziz milletin mayasında kardeşlik vardır, birlik vardır, vefa vardır, beraberlik vardır."

Toplantıda, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılımcılara hitap etti.