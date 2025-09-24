AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Eskişehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye'yi emperyalistlere ve siyonistlere jurnallemeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye için bir kayıptır. Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık dosyaları üzerinde maalesef özgürleşememiş durumda oturuyor." dedi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kentteki bir davet salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililere hitap eden Akbaşoğlu, toplantılarının ardından teşkilat mensuplarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek dertleşeceklerini ve gündemlerini alacaklarını söyledi.

Vatandaşın gündeminin kendi gündemleri olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, devlet millet kaynaşmasıyla "Terörsüz Türkiye"yi, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek için hep beraber canla başla çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Akbaşoğlu, Ak Parti'nin hizmet ve eser üretirken CHP'nin kaos, kargaşa ve hakaret ürettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden '3Ç' ile anılırlardı. Çöp, çukur, çamur. Şimdi ise '3K' ile anılıyorlar. Kavga, kriz ve kaos. Bir bakın onların gündeminde ne var? Bizim gündemimizde ne var? İkisinin mukayesesini hep beraber ortaya koyalım. Mahşeri vicdanımızda, zihnimizde bir tartalım. Biz, Kaan'ı, Togg'u, hızlı treni, büyük hizmet ve eserleri, istihdamı artıran organize sanayi bölgelerini daha da ileriye taşıyalım, 'Türkiye Yüzyılı' hedefini gerçekleştirelim derken, Türkiye'yi dış politikada çok daha farklı noktalara taşıyalım derken, 'Terörsüz Türkiye'yle, Türkiye'nin hedeflerini hep beraber ortaya koyarken, CHP'ye dönüp baktığımızda büyük bir kargaşa, koltuk kavgası, iç çekişme ve buradan da olayları çarpıtarak Ak Parti'yi, hükümetimizi, devletin organlarını yıpratmaya dönük bir inkar siyaseti, bir ret siyaseti düştüğünü görüyoruz."

"Terörü ortadan kaldıran bir sağlam iradeyi milletimiz 23 yıldır iş başında tutuyor"

CHP'nin, herkesin gördüğü, duyduğu ve bildiği meselelerde kendini temizlemesi, hırsızlık ve yolsuzluklara bulaşanları kulağından tutup partisinden ihraç etmesi gerekirken onlara sahip çıktığını öne süren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi emperyalistlere ve siyonistlere jurnallemeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla, yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye için bir kayıptır. Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık dosyaları üzerinde maalesef özgürleşememiş durumda oturuyor. Onları temizlemesi gerekirken, bu milletin yetiminin, beytülmalının hakkına tecavüz eden herkese haddini bildirmesi gerekirken, kendisi hadsiz bir şekilde yalan ve iftira ile Türkiye'yi, Türkiye'yi yöneten sağlam ve milli iradeyi dış ülkelere şikayet eder pozisyonda bir tavırla, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye çalışıyor."

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefini adım adım gerçekleştirme yolunda önemli bir süreç yaşadığına dikkati çekti.

"'Terörsüz Türkiye' süreci pazarlık sonucu ortaya çıkmamıştır"

Milli ve yerli savunma sanayisinde gelinen noktanın Türkiye'yi her alanda güçlendirdiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu manada teröristlerin inlerini yerle yeksan ettik. Türkiye'de terörü ortadan kaldıran bir sağlam iradeyi milletimiz 23 yıldır iş başında tutuyor. İstiyoruz ki Türkiye terör konusuyla uğraşılması ve ayağına prangalar vurularak asıl hedeflerine varmasının geciktirilmesi süreçlerini, bir an evvel aşsın ve 'Terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek suretiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bölgemizin tamamen terörsüz bir geleceğe emin adımlarla birlikte yol yürümesini gerçekleştirecek bir süreci hep beraber hayata geçirelim. Terörsüz Türkiye bu bağlamda her zaman ifade ettiğimiz gibi hiçbir pazarlığın sonucu ortaya çıkmamıştır."

Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bütünleşik olarak sağlam bir iradeyle Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı"nı gerçekleştirme iradesinin sonucu olduğunu belirterek, "Bu manada bu süreci enfekte etmeye çalışan, terörden beslenen, geçinen bir takım mahfillerin ortaya koymuş olduğu yaklaşımlar, hiçbir şekilde aslı, astarı olmayan yaklaşımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı"nda yeni bir hedefi gerçekleştirmek istediklerini aktaran Akbaşoğlu, "O nedir? Türkiye barışı. Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülüğünde bütün insanlık için yeni bir Birleşmiş Milletler düzeni. Adalet ve merhamet temelli, bütün insanların gerçek anlamda temel hak ve özgürlüklerine sahip olduğu bir temel hedef." ifadesini kullandı.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile diğer ilgililer ve teşkilat mensupları katıldı.