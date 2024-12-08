AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Adaletin tecellisi için görev yapan adalet mensuplarımıza, yargı mensuplarımıza hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin?" dedi.

Şahin, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İbrahim Bodur Kongre Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale 8. Merkez İlçe Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu kongreyle çalışmalarının yeni bir ivme kazanacağına, çalışmalarını güçlü şekilde sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

"2026 yılı, enflasyonu ülkenin gündeminden çıkardığımız yıl olacak"

AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Şahin, bilimde, sanayinde, teknolojide, insan haklarında, demokratikleşmede hangi alana bakılırsa bakılsın mesafe katettiklerini söyledi.

Yaptıklarının yanında daha yapmaları gerekenler bulunduğunun farkında, bilincinde ve şuurunda olduklarını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın canını yakan bu ekonomik darboğazın, ekonomik zorlukların da farkındayız. Bütün dünya zor zamanlardan geçti, geçiyoruz. Kovid-19 salgını ile başlayan, tedarik zincirinde kırılmalara sebebiyet veren, daha sonra 6 Şubat depremleriyle birlikte ülkemizdeki sıkıntıların daha da derinleştiği bir dönemden sonra yeni ekonomi politikamızla inşallah bu ekonomik darboğazdan da hep beraber çıkacağız. Vatandaşımızın satın alma gücünün daha da yükseldiği, refah seviyesinin daha da arttığı günleri inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.

Son 6 ayda enflasyonda yüzde 28'in üzerinde bir düşüş kaydettik. Kararlı mücadelemizde enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl, enflasyondaki düşüşün etkilerinin artık ev ekonomilerini, haneleri çok olumlu etkilediğini hep beraber göreceğiz. 2026 yılında ise artık enflasyonu ülkenin gündeminden çıkardığımız, enflasyonu tuş ettiğimiz bir yıl olacak. Bütün bunları birer niyet beyanı, birer temenni olarak değil istatistiklerin, verilerin dışında bir gerçeklik olarak ifade etmek istiyorum. Cari açığımız her ay düşerken ihracatta da yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. En önemli cari açık kalemlerimizden birisi olan enerji alanında son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz."

"Hangi cüretle tehdit edersin?"

Şahin, AK Parti olarak millet için çalışırken, hizmet üretirken siyasetlerinin merkezine insanı ve hizmeti koyarken ana muhalefet partisinin ülkeye ayak bağı olmaktan başka hiçbir çabasının, gayretinin, gündeminin bulunmadığını gördüklerini söyledi.

"Keşke milletimizin arzusu, beklentileri doğrultusunda siyaset yapsalar ama maalesef böyle bir siyaset bilmiyorlar." diyen Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde cumhuriyet savcılarına hakaret, tehdit etmekten başka bir şey yapmadı. Adaletin tecellisi için görev yapan adalet mensuplarımıza, yargı mensuplarımıza hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyenin kaynaklarını, belediyenin imkanlarını, terör örgütlerine aktaranlara iki kelam, iki satır laf ettiğini duyduk mu?

Belediyelerin imkanlarını, 'konser parası' adı altında, kendi ikballeri için kendi ham siyasi hevesleri için kanallara çıkıp da iki laf ettiğini duyduk mu? Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, Türk milleti adına hüküm verme yetkisine sahip olan bağımsız mahkemelerce hüküm altına alınmış olan, tescil edilmiş olan belediye başkanlarına kalkıp da 'Ey belediye başkanı, sen bu milletin hizmetkarısın. Nasıl olur da PKK üyesi olursun?' diye sorduğunu gördük mü? Varsa yoksa hakaret, varsa yoksa tehdit."

Çanakkale'nin trafik, ulaşım, otopark ve altyapı sorunlarına değinen Şahin, "Belediye Başkanı, bunlara dair ne yapıyor? Gündeminde Çanakkale var mı? Çanakkale'nin dertleri var mı? Çanakkale'nin sorunları var mı? Seçim döneminde su ücretlerinde indirime gideceğini söylemişti. Ay ay yüzde 5 indirerek yıl sonunda yüzde 50 indirim yapacağını söylemişti. Peki ne yaptı? Geçtiğimiz ay yüzde 60 zam yaptı." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de bir seçim geçirdiklerini ve yol kazasına uğradıklarını belirterek, "Bugün burada toplanan kalabalık, 'Biz, bu yaşadığımızdan mutsuzuz, mutlu olmak için tekrar varız.' demek için burada. Ben inanıyorum ki sizlerle yol yürüyerek, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tutarak bu memleket için çok daha iyi işler yapacağız." dedi.

Divan Başkanlığını AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş'ın yaptığı kongreye AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve MKYK üyesi Harun Çelik, AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MKYK üyesi Ceren Tuncer, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Müjdat Kuşku, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan üyeler ile delegeler katıldı.

Konuşmaların ardından Fatih Şahin ve Ayhan Gider, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.