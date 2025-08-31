AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Ana Muhalefet Partisine Sert Eleştiriler

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Olmaz böyle bir şey. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, balya balya paralarla teşkilatını satın almaya çalışan, birilerine zorla yapılan bağışlarla il teşkilatı alan bir siyasi parti, ana muhalefet partisi olamaz. Hatta siyasi parti olamaz" dedi.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler ile Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir. Terörü tamamen bitirmektir. Türkiye'yi huzura kavuşturabilmek, 'terörsüz Türkiye'yi oluşturabilmek, Türkiye Yüzyılını inşa edebilmek için olmazsa olmaz şartlardan biridir. İnşallah yapılan faaliyetlerin, komisyonun yaptığı gayretlerin sükunet ve sabırla takip edilerek, bizi tahrik etmeye çalışanların hiçbirinin tahrikine kulak asmadan 'Terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarabilmek, Türkiye Yüzyılını inşa edebilmek için AK Parti teşkilatlarının üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMUN HAZİN HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Sözlerini sürdüren Elitaş, "Baklava kutusuyla para taşıyanlar, bu hırsızlığı, ahlaksızlığı nasıl içlerine sindirerek 'bunlar komplo' diyerek iddia ediyorlar? İnanın onlar bunları yaparken, bunu yok saymaya çalışırken, bu milletin bir evladı olarak ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu durumun hazin halini gördükçe gerçekten çok üzülüyorum. Olmaz böyle bir şey. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, balya balya paralarla teşkilatını satın almaya çalışan, birilerine zorla yaptırılan bağışlarla il teşkilatı alan bir siyasi parti, ana muhalefet partisi olamaz. Hatta siyasi parti olamaz" ifadelerini kullandı.

'YILDA 50 MİLYAR DOLAR BİR KAYNAĞI TERÖRDEN DOLAYI KULLANAMIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, "Geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar, ya silah bırakırlar. Bırakmadıkları noktada bizim terörle mücadelemiz asla ara vermiş değil. Asla bitecek değil. İnşallah terörsüz Türkiye hedefimizi de Allah'ın izniyle başaracağız. Yıllarca bu terör örgütünün milletimizden aldığı, istismar ettiği, maddi ve manevi kalkınmamızı tamamına erdirecek imkanları da inşallah milletimizle buluşturacağız. 40 yıllık terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar. Yılda 50 milyar dolar bir kaynağı biz bu terörden dolayı kullanamıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye'yi başardığımızda, esnafıyla, işçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, sanayicisiyle bu imkanın milletimizle buluştuğu yepyeni bir geleceğin kapılarını hep birlikte aralayacağız" dedi.

