AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türkiye sadece bölgesinde değil tüm dünyada haksızlıkların, insanlık dışı uygulamaların karşısında bir ses,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye sadece bölgesinde değil tüm dünyada süregelen mazlum toplulukların, haksızlıkların, ortaya konulan insanlık dışı uygulamaların karşısında bir ses, önemli merkez haline gelmiştir. Altaylardan Akdeniz'e Avrupa'dan Çin sınırlarına kadar gittiğiniz o büyük coğrafyada bu mazlum hakların ortaya konulan bu karşı duruşun merkezinde de Türkiye olmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu, teşkilat mensuplarıyla parti il binasında bir araya geldi. Zorlu, yaptığı konuşmada, "Dünya yeni bir dönemeçte bir düzene oturtulmaya gayret edilirken, Türkiye de kadim tarihimizden gelen gücümüzle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli, kararlı politika ve duruşla birlikte bölgesinde çok önemli bir noktaya geldi. ve bu süreç içerisinde bir zamanlar hayal olarak ifade edilen çok önemli bir bütünleşme projesi ivmelenerek bugün dünyanın karşısında artık en azından bölgesel bir güç olarak konuşlandı. Türk dünyasının her alanda iş birliğini gözeten bu büyük aile geldiği nokta artık tüm dünyanın dikkatini çeken, hani bazı bu konulara uzak arkadaşlar, Türkiye masa kuramıyor, masaya oturamıyor diyorlar ya ben buradan Erzurum'dan onlara seslenmek istiyorum; tabii ki siz Türkiye'nin nerede, nasıl bir masa kurduğunu bilemezsiniz. Çünkü biz o masanın tam ortasına pergeli oturtmuş ve dünyanın her yerini dolaşan bir Cumhurbaşkanıyla bir liderle çalışıyoruz" dedi.

"Bugün hamdolsun dört nokta 7 trilyon dolar gayrisafi hasılaya sahip bir Türk dünyasından bahsediyoruz. 4 buçuk milyon kilometrekare toprağa, yüz ölçümüne sahip. 200 milyona yaklaşan nüfusuyla artık dünyadaki on üçüncü büyük birliktelik olarak dünyadaki yerini alan bir Türk dünyası. ve 2021 yılında daha önce adı Türk Devletleri iş birliği konseyi olan Türk Konseyi olarak devam eden bu birlikteliğin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti. ve burada Türk dünyası 2040 vizyon belgesi kabul edildi. Vizyon nedir? Geleceğe bizi taşıyan, ufkumuzu açan, nesillere yol ve yöntem gösteren belgedir. ve bütün bunlar nerede gerçekleşti değerli arkadaşlar? Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı. Bu bakımdan AK Partimiz bünyesinde kurulan bu başkanlık Türk dış politikasının çok yönlülük ilkesinin ayrılmaz bir parçası olarak yerine almış durumdadır. Çok şükür bu kısa süreçte bile Türk dünyasının her noktasından bu konuda bizlerle iş birliği yapmak isteyen, çalışmak isteyen çok değişik bir girişimler, başvurular birtakım teklifler gelmektedir. İnşallah bunları etap etap önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız ve bu birlikteliğin bütün alt unsurlarının gerçekleşebilmesinin yolunu arayacağız. Şimdi bu yeni dünya düzeninde özellikle geçtiğimiz yüz yılı hesap ettiğimizde Türkiye sadece bölgesinde değil tüm dünyada süregelen mazlum toplulukların, haksızlıkların ortaya konulan insanlık dışı uygulamaların karşısında bir ses, bir önemli merkez haline gelmiştir. Altaylardan Akdeniz'e Avrupa'dan Çin sınırlarına kadar gittiğiniz o büyük coğrafyada bu mazlum hakların ortaya konulan bu karşı duruşun merkezinde de Türkiye olmaktadır. Çünkü uzun süre Bu tutarlı anlayışla devam eden duruş her bir coğrafyada kendisini hissettirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Türk dünyasının her alanda iş birliğini ortaya koyacak çalışmaları yürütmeyi amaçladıklarını anlatan Zorlu, "Bu başkanlığımız bünyesinde Erzurum'da da inşallah birimlerimiz oluşturulacak önümüzdeki süreç içerisinde. Sizlerden bu başkanlığımıza büyük bir dikkat ve özenle desteklerinizi, iş birliği çalışmalarınızı yürekten bekliyorum. Çünkü Erzurum bu kadim Türk kültürünün ve tarihinin en önemli kavşak noktalarından bir tanesi. Burada yapacağımız çalışmalar gün yüzüne çıkaracağımız birçok faaliyetle hem milletimizin sosyo kültürel dinamiklerine katkı sağlayacağız. Hem de siyaseten Cumhurbaşkanımızın bize verdiği o sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM