Zorlu: Rum kesimi masadan kaçtı, el uzatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Kıbrıs Türklüğünün bütün cesur adımlarına rağmen müzakere, diplomasi ve barış çabalarına ve bu yönde ortaya koyduğu kararlı iradeye rağmen Rum kesimi sürekli masadan kaçtı, uzatılan eli karşılıksız bıraktı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyareti kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin KKTC'nin haklı mücadelesinin en başından bu yana yanında olduğunu belirten Zorlu, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının varlığının güvencesi olmaya devam edeceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki mücadelesinin süreceğini vurgulayan Zorlu, geçmiş müzakere süreçlerine değinerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesi tarihten aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti bu mücadelenin en başından bu yana yanında ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türklüğünün buradaki varlığının güvencesidir ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü bağlamında yürütülen bu duruş bundan sonra da devam edecektir. Çünkü geçmişi biraz hatırladığımızda burada Kıbrıs Türklüğünün bütün cesur adımlarına rağmen müzakere, diplomasi ve barış çabalarına ve bu yönde ortaya koyduğu kararlı iradeye rağmen Rum kesimi sürekli masadan kaçtı, uzatılan eli karşılıksız bıraktı. ve bugün onların yaptığı bu yanlışlıklar, manipülasyon sebebiyle Kıbrıs Türklüğü uzun yıllardır bir ambargo ve izolasyon içerisindedir. Ama biz bu mücadelede hiçbir zaman yılmıyoruz. Çünkü Türkiye, Türk dünyasıyla birlikte Kıbrıs Türklüğü için yeni bir umut kapısı araladı" dedi.

"60 yıl süren ambargoların burada net bir şekilde delindiği tarihi bir dönüm noktasıdır"

KKTC'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir gelişme olduğunu belirten Zorlu, bunun yıllardır uygulanan ambargoların aşılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Zorlu, "Kuzey Kıbrıs'ın 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılması sıradan bir olay değildir. Tarihi bir gelişmedir. Yaklaşık belki 60 yıl süren ambargoların burada net bir şekilde delindiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz şimdi bunu ete kemiğe büründürmeye, ticarette, ekonomide, ulaştırmada, enerjide, kültür ve sanatta her alanda bunu somut projelerle geleceğe taşıyabilme gayretindeyiz" dedi.

"KKTC'nin tanıtımı için daha etkili çalışmalar ortaya koymalıyız"

Kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'ye döner dönmez bu konuda girişimlerde bulunacağını söyledi. Zorlu, "Bu merkezde olmak üzere inanıyorum ki kurumlarımız bir araya geldiğindeki benim en büyük önerim ve çağrım budur. Kuzey Kıbrıs'ın başta Türk dünyası olmak üzere farklı coğrafyalarda tanıtılması konusunda daha etkili çalışmaları ortaya koymamız lazım. Ben hemen döner dönmez Türkiye'ye bu konuda gerekli girişimleri yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşmemiz oldu. Bu konuyu da gündeme taşıdık. ve inanıyorum ki biz bu kararlı duruşu gösterdiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının hem motivasyonu hem kararlı duruşu çok daha netlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hazar'dan Kafkasya'ya, oradan Orta Doğu'ya ve Akdeniz'e uzanan büyük bir enerji koridoru inşa ediliyor"

Hazar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Akdeniz'e uzanan enerji koridorlarının önemine de değinen Zorlu, bunun yalnızca enerjiyle sınırlı olmadığını belirterek, "Bakın Hazar'dan Kafkasya'ya, oradan Orta Doğu'ya ve Akdeniz'e uzanan büyük bir enerji koridoru inşa ediliyor. Sadece enerji olarak da göremeyiz. Burada bu turizm demektir, insan hareketliliği demektir. Pek çok sahada büyük bir kapasiteden bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki bu varlığını kabul edemeyen, istemeyen çevrelerin aslında hedef aldığı nokta, bu büyük kapasitenin Akdeniz'e taşınacak olmasıdır" dedi.

"KKTC ile Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Türkiye'nin bu yaklaşımının barış ve refah anlayışına dayandığını ifade eden Zorlu, "Biz niye bunu istiyoruz Türkiye olarak? Barışı, huzuru ve toplu bir refah artışını sağlamaya yönelik diplomasi anlayışımızdan dolayı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi esasında Doğu Akdeniz'deki bu tarihi sınamanın çok önemli bir sembolü ve bayrağı olmuştur. Biz bunun arayışı ve çabası içerisinde olacağız. ve inşallah bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün de bu anlamlı toplantıda görüyoruz ki Türk dünyasının hemen her köşesinden gelen katılımcılar var. Halep'ten, Kerkük'ten, Üsküp'ten, Bakü'den. Bu güçlü bir başlangıç oldu hepimiz için. Önümüzdeki yıllarda bunu çok daha geniş katılımlarla, Cengiz Aytmatov'dan Dede Korkut'a, Göktürklerden Karahanlılara, Kıbrıs Türklüğünün yaşadığı büyük mücadeleye, kurtuluş mücadelesine kadar her safhasını iyi bir şekilde anlayıp, anlamlandırıp dünyaya anlatma zamanı diyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı