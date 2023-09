AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 'Her Eve Bir Bisiklet Projesi' kapsamında bisiklet dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret ederek 'Her Eve Bir Bisiklet Projesi' kapsamında 6 yaşındaki Yiğit Acıbadem'e bisikletini verdi. Proje çerçevesinde bisiklet dağıtımları devam ediyor.

Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Her Eve Bir Bisiklet Projesi' çerçevesinde 6 yaşındaki Yiğit Acıbadem'e bisikletini verdi.

"Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak" sloganı ile başlatılan projede bisiklet dağıtımları devam ediyor. Proje çerçevesinde 6 yaşındaki Yiğit Acıbadem, bisikletini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın elinden aldı.

Altınova Belediyesi'nin örnek bir projeye imza attığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Seçimlerde verdiği sözü tutarak örnek bir davranış ve önemli bir projeye imza atan Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'ı yürekten kutluyorum. Bisiklet alan vatandaşlarımdan da kurallara uymalarını ve bisikletlerini dikkatli kullanmalarını istiyorum" diye konuştu.

'Her Eve Bir Bisiklet" Projesi ile Türkiye'de bir ilke imza atan Yalova'nın Altınova Belediyesi, bisiklet dağıtımlarına devam ediyor. Proje çerçevesinde sokaklarda düzenlenen dağıtım töreninde bisikletlerini alamayan vatandaşlar, ikametgah belgeleriyle Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek bisikletlerine kavuşuyorlar. - YALOVA