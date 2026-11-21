Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Terörü bitirdik. 50 yıllık terör bitti. Üzerine de anayasa çalışmamızı inşallah getireceğiz. Bunu biraz daha hızlandıracağız bu süreçte. Yine terörü bitirme sürecimiz, Terörsüz Türkiye sürecimiz de hız kazanarak devam edecek." dedi.

Şen, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ın ağır bir deprem yaşadığını anımsatan Şen, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini söyledi.

Şen, "455 bin bağımsız birim yapıldı. Onların önemli bir kısmı Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş merkezli bir depremdi zaten. 106 milyar dolarlık bir çalışma bu." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki çalışmalar sürerken Türkiye'nin diğer alanlardaki yatırımlarının da devam ettiğini vurgulayan Şen, savunma sanayisinde önemli bir adım olan Çelik Kubbe'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Şen, şehirlerin yeniden imar edilmesinin yanı sıra ülkenin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla da çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye süreci hızlanacak"

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini aktaran Şen, "Biliyorsunuz çok önemli bir süreç olarak anayasa yapma sürecimiz var. Bunu sona erdirdiğimiz Allah'a şükür daha olmayacak inşallah dediğimiz terörü bitirme üzerine getirmiş olduk. Terörü bitirdik. 50 yıllık terör bitti. Üzerine de anayasa çalışmamızı inşallah getireceğiz. Bunu biraz daha hızlandıracağız bu süreçte. Yine terörü bitirme sürecimiz, Terörsüz Türkiye sürecimiz de hız kazanarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün silah ve mühimmatlarıyla teslim olma sürecinin devam ettiğini belirten Şen, Suriye sahasındaki sürecin tamamlandığını, Irak sahasında ise sona yaklaşıldığını ifade etti.

Şen, Irak'taki sürecin tamamlanmasının ardından İran'daki terör örgütü PKK varlığının da sona ereceğini vurgulayarak terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi gerektiğini söyledi.

Çıkarılması planlanan yasanın, terör örgütünün tüm unsurlarıyla varlığına son verdiğinin tespit ve teyit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyleyen Şen, bu sürecin ilgili devlet kurumlarınca değerlendirileceğini kaydetti.

Emekliler için çalışma yürütülüyor

Emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şen, sahada vatandaşların taleplerini dinlediklerini, talepleri milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat mensupları aracılığıyla Ankara'ya ilettiklerini belirtti.

Şen, "Emeklilerimizi mutlu edecek, onları sevindirecek bir neticeyi hep beraber göreceğiz. Gelecek sene daha da iyi olacak." dedi.

Emeklilerin maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde vatandaşların beyanlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şen, "Emeklimiz bana diyorsa ki 'benim bu maaşım bana az geliyor', az geliyordur. 'Çok geliyordu, gelmiyordu' tartışması saçmadır. Bize düşen onu yükseltmektir." diye konuştu.

"Suçluysanız cezasını çekeceksiniz"

Fon soruşturmasına da değinen Şen, bazı kişilerin milletin parasını ve mal varlığını haksız şekilde elde ettiğini belirterek bu konuda gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin titizlikle yürütülmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Şimdi burada soruyorsunuz bazen gazeteciler olarak ya da vatandaşımız soruyor: 'Ne yapacaksınız?' Arkadaşlar ne yapacaksınız aşamasını geçtik. Yaptık, 150 kişiye yakın insan içeride. Cumhurbaşkanımız başkanlığında süreç kendi ifadesiyle cerrah titizliğiyle devam ettiriliyor, yürütülüyor. Yüzlercesinin mal varlığına devlet el koydu, çünkü onda haram olduğu, onda gayrimeşru kazanç olduğu, onda aşırı kazanç olduğu tespit edildi, el koyuldu. 139 diye biliyorum rakamı bugün için kişi içeri alındı, mahkemeler gereğini yaptı. 300'e yakın, 285 kişinin adli kontrolle salıverildiğini biliyoruz ama adli kontrol devam ediyor. Yani devlet ve hukuk tepelerinde. Ve dün gördünüz işte yurt dışına kaçanlar da oldu. Alındı, getirildi. Öyle uzaya kaçsanız Türk devleti sizi arar, bulur ve getirir hesabınızı verirsiniz. Suçsuzsanız niye kaçıyorsunuz? Suçluysanız cezasını çekeceksiniz. Nitekim öyle oluyor."

Soruşturma kapsamında hiçbir kişiye ayrıcalık tanınmayacağının altını çizen Şen, "Biz bir hırsız bulduğumuzda ona bir tane cumhurbaşkanı adaylığı ofisi açıp çalıştırmıyoruz. Mahkemeye teslim ediyoruz. Mahkeme gereğini yapıyor. İçeri atıyor. Tutukluyor. Yargılıyor. Ya da biz bir hırsız yakaladığımızda meydan meydan şehir şehir gezip ona miting yapmıyoruz. Yakasından tutup hukuka teslim ediyoruz. Hukuk da gereğini yapıyor. " dedi.

Şen, milletin parasına yönelik usulsüzlüklere karşı taviz verilmeyeceğini dile getirerek, "Hiç kimse milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olanın bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Vahit Kirişci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA