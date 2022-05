AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den 'altılı masa' eleştirisi - Haberler

Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'altılı masa' ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "Dertleri sadece AK Parti'yi iktidardan düşürmek için kurulu bir tezgah kurmak. Bunca muhalefetin, muhalifin olduğu bir yerde bir medeniyet doğmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ziyaret ettiği Çankırı'da partisinin İl Danışma Meclisi ve Dodurga Beldesi Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Savunma sanayisinde yaptığımız çalışmalar dillere destandır. Savunma sanayisinde 750'den fazla proje var. Savunma sanayisindeki bu projelerin toplam değeri ise 75 milyar dolardır. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz. Suriye, Irak'ta ve dağlarda verdiğimiz mücadele kendi yapmış olduğumuz İHA ve SİHA'ların faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Azerbaycan'daki Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan atılması da, Türk'ün sesinin, damgasının, mührünün vurulmasında yine bizim savunma sanayisinde yapmış olduğumuz bu başarıların emeğinin olduğunu hepimiz itiraf etmeliyiz" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ DENİZ BAYKAL'DAN SONRA EKSEN DEĞİŞTİRDİ"

"Sizler destek verdikçe, sizler arkamızda dağ gibi durdukça bizler de ölümüne mücadeleye devam edeceğiz, önümüzde de kimseler duramayacak" diyerek sözlerini sürdüren Özhaseki, "Ülkemizdeki legal partilerin hepsinin yerli, milli olması gibi bir zorunluluğu var. Yeraltı örgütleri karşımızda olabilir, PKK'sından FETÖ'süne kadar DEAŞ'tan DHKP-C'sine kadar her türlü rezil işleri yapabilirler. Bunu biliyoruz ve hakkıyla onlarla mücadele ediyoruz. Yurt dışında dost görünümlü ABD'sinden Avrupa Birliği'ne kadar her türlü engeli çıkartabilirler. Geçtiğimiz seçim döneminde Cumhurbaşkanımıza ülkelerinde miting izni vermeyebilirler, bakanlarımızı konuşturmayabilirler, PKK'ya kapıları sonuna kadar açıp onlarda orada hür bir şekilde çalışmalarını sürdürebilirler. Onlar çok zoruma gitmiyor. Onların niyeti bu, onlardan umulacak iş de bu. Ama siz TBMM çatısı altındaysanız, bu milletin vergisinden alınan paraları cebinize maaş olarak koyup evinizin geçimini sağlıyorsanız sizin milli, yerli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Ama bunları Cumhuriyet Halk Partisinde göremiyoruz. Bu ülkenin milli meseleleri geldiğinde bekliyoruz ki onlar da yanımızda yer alsınlar, dimdik ayakta dursunlar. Siyaseten farklı düşünüyoruz, dünyaya farklı bakıyoruz, ilerleye sunabileceğimiz her şey farklı olabilir. Ama bizim milli meselelerde biraz daha farklı olmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdi. Deniz Baykal kedine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi, yerli ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirileri sürdürürdü. Görüşlerine saygı duyarız. Ama yeni dönemde CHP'nin ilk tane stratejisi var. Her yaptıklarına bakın başta sona algı operasyonları ile uğraştıklarını, olmayanı olmuş gibi göstermek anlayışı var" diye konuştu.

"BUNCA MUHALEFETİN, MUHALİFİN OLDUĞU BİR YERDE BİR MEDENİYET DOĞMAZ"

Altılı masa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "O altı tane vatandaş ve masanın altına saklanmış yedinci grup ortakları. Sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz. Hiç akşamları birbirinizi arayıp ailece bir araya geldiniz mi? Dünyaya aynı mı bakıyorsunuz? Bütün olaylarda aynı mı düşünüyorsunuz? Dertleri sadece AK Parti'yi iktidardan düşürmek için kurulu bir tezgah kurmak. Bunca muhalefetin, muhalifin olduğu bir yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim" şeklinde konuştu.

