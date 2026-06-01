AK Partili Kaya, Fethiye ve Seydikemer'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde esnaf, şehit ailesi ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, aile destek merkezi ve alabalık tesislerini ziyaret etti.

Kaya, programına sahil bandında faaliyet gösteren işletmecilerle bir restoranda bir araya gelerek başladı.

İşletmecilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kaya, daha sonra Seydikemer'e geçti.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilek'i makamında ziyaret eden Kaya, kaymakamlık girişinde vatandaşlarla da sohbet etti.

Dilek'ten ilçede yürütülen yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, ardından Seydikemer Belediyesini ziyaret etti.

Belediye girişinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Kaya, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, ilçede hizmete açılan Seydikemer Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde kadınlarla sohbet eden Kaya, yürütülen çalışmalar ve el emeği ürünleri inceledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ondan aldığımız güçle ülkemizin her köşesinde kadınlarımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlarımız, bu merkezler sayesinde hem maddi hem manevi olarak daha güçlü hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan şehit Piyade Başçavuş Gürcan Akan'ın babası İsmet Akan'ı evinde ziyaret eden Kaya, bir süre aileyle sohbet etti.

Kaya, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

İlçede hane ziyaretleri de gerçekleştiren Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaya, son olarak Ören Mahallesi'ndeki alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek üreticiler ve mahalle muhtarlarıyla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
