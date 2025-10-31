Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerle buluştu Açıklaması
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların her zaman yanında, arkasında olduklarını belirterek, "Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara desteklerimizi hep artırmak için çalıştık." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kadınların her zaman yanında, arkasında olduklarını belirterek, "Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara desteklerimizi hep artırmak için çalıştık." dedi.

Kaya, AK Parti tarafından Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi'nde düzenlenen "Kadın Girişimciler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında dayanışmanın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunu Kahramanmaraş'ta gördüğünü ve yaşadığını söyledi.

Depremlerin ardından insanların birbirleri için gözyaşı döktüklerini ve yardımlaşmak amacıyla koştuklarını anlatan Kaya, zor günlerin ardından bugün Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalktığını görmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Kadın girişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir kuşu düşünün. İki kanatlı bir kuş, değil mi? İki kanadı beraber çırptığında yükselebiliyor ve uçabiliyor, gerçek anlamda irtifa kazanabiliyor. İşte ekonomide de kadın ve erkek eğer birlikte mücadele ederse kadınların gücünden de en az erkekler kadar yararlanırsak çok daha yükselebileceğiz ve irtifa kazanabileceğiz ülke olarak. Türkiye'de kadınlar çalışma hayatına katılarak, üreterek ülkemizin gelişimine tam anlamda katkı verdiği sürece bu ülke çok daha büyüyecek, güçlenecek. Buna inanıyoruz. Bunun için iktidara geldiğimiz günden bu yana kadınların her zaman her alanda yanında olduk."

"Toplumun temel taşı aile"

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide, iş dünyasında da kadınların sayısının artması için çok büyük mücadele veren bir lider olduğunu vurgulayarak, bu anlamda üreten kadının sadece kendi ailesine fayda üretmediğini aynı zamanda insanlığa ve topluma da fayda sağladığını anlattı.

Ailelerin güçlü olmasını çok önemsediklerine işaret eden Kaya, "Toplumun temel taşı aile. Eğer her birimizin ailesi güçlüyse bu toplum değerleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yol alır diye düşünüyoruz. Üreten kadın, ailesini güçlendiren kadın, ailesini güçlü bir şekilde ayakta tutan kadın, toplumu ayakta tutan, güçlendiren kadın. Kadınlarımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Tüm politikalarımızla birlikte 23 yıllık iktidarımız boyunca çalışan, üreten kadınlara desteklerimizi hep artırmak için çalıştık." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hayatın normale dönmeye başladığını, daha farklı yatırımlarla şehrin büyütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köksal, tüm bunlarla birlikte çalışan ve üreten kadınlara da destek sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in eşi İlknur Görgel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
