AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu, bizim hassasiyetle götürmemiz, çok ince eleyip sık dokumamız gereken bir süreç." dedi.

Ak Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında partisinin Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Acar, yaptığı konuşmada Ak Parti'nin gelecek hafta itibarıyla 24. yaşını kutlayacağını hatırlattı.

Ak Parti'nin 24 yıllık hikayesinde sokağa veya herhangi bir noktaya temas edildiğinde dokunmadığı hiçbir yerin olmadığını gösterdiğini dile getiren Acar, "Küresel bir liderimiz var. Otoyollarımızı, şehir hastanelerimizi, trenlerimizi, Togg'u, TCG Anadolu'yu denizde, havada KAAN'ı, SİHA'ları... Bunların her birini konuşuyoruz zaten fakat küresel bir lider olarak, bugün bölgede net olarak herkesin gördüğü ve inandığı bir lider olarak, arabuluculuk pozisyonuna erişmiş olan, akredite edilmiş olan küresel formuna ulaştı Sayın Cumhurbaşkanı'mız." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın başlamasıyla hayata geçirilen projeler ve dokunuşlarla bölgede güvenli bir liman oluşacağının hayalini kurduklarını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir irade ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, devletin ilgili birimlerini harekete geçirmesiyle bütünleşen ve o günden itibaren de yaklaşık 6 aydır devam eden bir süreçten bahsediyoruz: Terörsüz Türkiye süreci... Bu süreç, bizim hayal ettiğimiz ve bu hikayeyi bundan sonra tüm Türkiye'nin her noktasına taşıyabileceğimiz bir projedir. Bir gönül projesi olarak değerlendirilmeli... Burada Kürt ve Türk arasında bir barıştan bahsetmiyoruz. PKK'nın silah bırakmasından bahsediyoruz. Kendini feshetmesinden bahsediyoruz. Bu, bizim hassasiyetle götürmemiz, çok ince eleyip sık dokumamız gereken bir süreç."

"Al ver pazarlığımız yoktur"

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektupların kadın kolları tarafından ev ziyaretleriyle ulaştırılmasına başlandığını söyledi.

"Burada hassasiyetle altını çizeceğimiz, bir al ver pazarlığımız yoktur." diyen Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorularla karşılaştığınızda bunu manipüle etmeye çalışan insanlara tek bir cevabımız var: Asla ama asla taviz verilmeyecektir. Bunu çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı'mız, böyle bir iradeyle, kararlılıkla zaten paylaşımını kamuoyuyla gerçekleştirmiş, anlatmıştır. Bizim al ver pazarlığı üzerinden herhangi bir şehit ailemizin hassasiyetlerini gözetmeyeceğimiz bir durumun içerisinde olmayacağımızı bilmenizi isteriz. O taviz verilmeyecek. Şu an itibarıyla bir komisyon kuruldu Mecliste, biliyorsunuz. Bir komisyon fazındayız. Komisyona kadar gelen süreç, ilgili birimler yani daha çok istihbarat ve Milli Savunma Bakanlığının yürüttüğü bir süreçti...

Şimdi biraz daha siyasetin konuşacağı, biraz daha sokak ile siyasetin bütünlüğü noktasından okunacak bir zeminle durumu anlamaya çalışacağımız ve anlatmaya çalışacağımız bir sürece evirildi. Rabb'im utandırmasın."

Ziyarette AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile MKYK üyeleri de hazır bulundu.