AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Karabük'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Biz görüyoruz, diğer belediyeleri de görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin yaptıklarını hepimiz artık görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir partinin belediyeleriyle mukayese edilemeyecek, olağanüstü başarılar üzerine inşa edilmiş yerel yönetimler anlayışımız var." dedi.

Demir, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak büyük kongreden sonra bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Demir, "Genel merkezin yerel yönetimlerle ilgili aldığı kararları ve bundan sonraki süreçte yol haritalarını arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde görüyoruz." diye konuştu.

Demir, AK Parti siyasetinin temelinde insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 yıl önce 'AK Parti'yi bu millet kurdu.' demişti. AK Parti, aslında bu milletin kendi ülkesinin geleceğiyle ilgili kendi beklentilerini gerçekleştirmek üzere milletin duasıyla ve milletin beklentisiyle kuruldu. AK Parti'nin gerçek anlamda kurucuları da sahibi de bu millettir. Biz insanı merkeze alan ve her şeyden önce onu önemseyen ve onun beklentilerini ön plana çıkaran düşüncenin insanlarıyız. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirirken, insanlarımızın gelecekle ilgili hedeflerini gerçekleştirirken aynı zamanda insanlarımızla birlikte olmak en önemli şiarımızdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede gözyaşı görse onu silmeyi, nerede acı duysa onu dindirmeyi kendine vazife edindiğini anlatan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruşuyla sadece kendi milletine değil, dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, mahrumların ve masumların ümidi haline geldiğini kaydetti.

Demir, AK Parti olarak siyasette temel dayanaklarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'daki belediyecilik anlayışı ve belediyede yaptığı çalışmaların esasını temsil ettiğini belirterek, "Dolayısıyla bizim neşet ettiğimiz yer yerel yönetimlerdir. Temel hedefimiz; şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın refahına katkıda bulunmaktır. Temel hedefimiz; şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışmaktır. Bizim belediyeciliğimiz, başka partilerin belediyeciliğiyle asla mukayese edilmez." ifadelerini kullandı.

AK Parti belediyeciliğinin hakikat belediyeciliği olduğunu aktaran Demir, "Biz görüyoruz, diğer belediyeleri de görüyoruz. Özellikle CHP'li belediyelerin yaptıklarını hepimiz artık görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir partinin belediyeleriyle mukayese edilemeyecek, olağanüstü başarılar üzerine inşa edilmiş yerel yönetimler anlayışımız var." dedi.

"AK Parti'de transfer diye bir kelime yok"

Bir gazetecinin belediye başkanlarının maaşlarında iyileştirilme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Demir, belediye başkanlarının maaşını değil, yapacakları çalışmaları tartıştıklarını söyledi.

Demir, aslına bakıldığında belediye başkanlarının imkanları itibarıyla sınırlı olduklarına işaret ederek, "Yani imkanları sınırlıdır ancak sorumluluk, sorumlu oldukları alanlarda sınır yoktur. Sınırlı imkanlarla sınırsız beklentileri gerçekleştiren arkadaşlarımızdır belediye başkanlarımız." dedi.

Diğer belediyelerden AK Parti'ye geçişlerin olup olmayacağı sorulan Demir, şunları kaydetti:

"AK Parti'de transfer diye bir kelime yok, gündemimizde öyle bir konu yok. Biz buna bütünleşme diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüşe katılmak isteyen arkadaşlarımız var, diğer partilerden belediyeler var. Çok da sık soruluyor, 'Sizin burada kriteriniz var mı?' Şüphesiz kriterimiz var. Yani bir istişare merkezimiz var bizim bu konuda, yerel yönetimlerin de içinde olduğu, bu tür taleplerin değerlendirildiği, çalışmaların yapıldığı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiği bir mekanizma var. Tüm bunlardan olumlu olarak geçen olursa, istişarede olumlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da arz edildikten sonra kabulü olursa, arkadaşlarımızın AK Parti yerel yönetimler yürüyüşüne katılmasını tabii ki arzu ederiz. Ancak bu süreçten tüm belediyeler veya arzu eden belediyeler de geçemeyebiliyorlar. Bu süreci tamamlayamayan belediyeler de var."

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.