AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sizlerin duasıyla bu şehrin geleceğinin baklava kutuları arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın artık küresel bir şehir haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükgümüş, "Sizlerin duasıyla bu şehrin geleceğinin baklava kutuları arasında kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Antalya büyümeye devam edecek. Antalya büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük güven kaynağımız olmaya devam edecek. Antalya'nın rüşvet ve yolsuzlukla anılmasını istemiyoruz. Sizlerin sayesinde daha iyi yerlerde olacağız. Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

Antalya'nın gelişerek, büyüyerek turizmin başkenti olmaya devam edeceğini belirten Büyükgümüş, kentin büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük güç ve en büyük güven kaynağı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Büyükgümüş, bakan ya da vekil olmak için değil hizmet etmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Büyük Türkiye'nin rüyasını görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye doğrultusunda yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye'ye dair kararlıyız. Recep Tayyip Erdoğan 'başarılamaz' denilenleri başardı. Biz ondan sadece iyilik gördük. Biz onun arkasından yürümekten gururluyuz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız." dedi.

Yılda 50 milyar dolar gibi bir imkanın terörle mücadeleye gittiğine dikkati çeken Büyükgümüş, "Gabar'da değil petrol aramak, seyahat bile yapılamıyordu. Terörün belini büktük. Yurt dışında da göz açtırmadık. Gabar bugün terörden temizlendi. Petrolün yüzde 10'unu oradan elde ediyoruz. Bu gelir de milletimize desteğe dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "AK Parti kadrolarına katılımlar devam ediyor. Biz hizmetle anılıyoruz, bunlar yolsuzluk ve hırsızlıkla anılıyor. Tasarruf tedbirlerine rağmen hizmetlerimiz devam etti. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığına yeni kayıt yaptıran 15 bin üyeyi temsilen 15 yeni üyeye Büyükgümüş, Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya milletvekilleri tarafından rozet takıldı.