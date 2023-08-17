AK Parti Gaziantep heyetinden Ankara'da Bakanlarla görüştü

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile başlayan AK Parti Gaziantep Heyeti Gaziantep'te gençler için yapılan ve planlanan projeler hakkında görüşmeler yaptı. Gaziantep'in futboldan, basketbola, voleyboldan salon sporlarına olmak üzere birçok konuda sporcu yetiştiren bir merkez olduğunu dile getiren heyet, Gaziantep'in spor şehri olması konusunda ciddi gayretleri olduğunu ifade etti.

"Asrın Felaketinin yaralarının sarılması için bir aradayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Asrın Felaketinin yaralarının sarılması ve konteynerlerde kalan ailelerimizin yuvalarına kavuşması için istişarelerde bulunduklarını belirten AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi için verdiği desteği ve önemi inkar edemeyiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla gergin temas halindeyiz. Eksikler var ama yapılanlarda var. Bu yüzden Konteyner Kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın bir an evvel gerçek yuvalarına kavuşmaları adına çalışmaya devam ediyoruz. Asrın felaketinden en fazla yara alan Nurdağı ile İslahiye İlçemizin taleplerini yerine getirebilmek için buradayız. Deprem mağdurları tek önceliğimiz. Bakanımıza ilgi ve alakaları için minnettarız" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül başkanlığında, İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek kente dair proje ve yatırımlar hakkında konuştu.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Milletvekillerimizle ziyaret ettik. Şehrimize kurulacak ve genişletilecek sanayi bölgeleri başta olmak üzere üretimi ve kalkınmayı güçlendirecek adımlarımızı konuştuk. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep için bakanları tek tek gezdiler

Ziyaretlerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile devam eden Gaziantep heyeti, Gazi şehir için yapılan ve planlanan, ihtiyaç olan konularda ilk ağzından taleplerini ileterek destek arayışına girdiler.

Bir günde 5 bakan ziyareti

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 5 bakan ziyareti yaparak Gaziantep için yapılan, plandan ve olması gereken projeler konusunda dolu dolu bir gün geçirdiler. - GAZİANTEP