AK Parti Erzincan eski İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci Kalp Krizi Geçirdi
AK Parti Erzincan eski İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şireci'ye anjiyo yapıldı ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
AK Parti Erzincan eski İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bugün aniden rahatsızlanan Şireci, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Şireci'ye anjiyo yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Şireci'nin tedavisi sürüyor. - ERZİNCAN