AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı Seçim Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ak Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, İl Başkanı Raşit Ocak öncülüğünde çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmıyor.

Yerel seçim hazırlıklarını bu yıl farklı bir aksiyonla gerçekleştiren AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, yoğun bir çalışmayla yaptı. Örgütlü bir biçimde ve tamamen bilimsel verilerden yola çıkılarak gerçekleştirilen seçmen bilgilendirme çalışmalarında gruplara ayrılan ekipler, taziye ve düğünler dahil en ücra köşelere kadar sirayet ederek farklı bir sistematikle seçmenleri etkiliyor.

Soru ve cevapların ağırlıklı olarak yaşandığı bilgilendirme ziyaretlerinde sorulan sorular büyük bir samimiyetle cevaplanırken, sıkıntı görülen alanlarda da ilgili kurumlar ile iletişim kurularak çözümler üretiliyor. Kadınlar ve gençler ziyaretlere yoğun ilgi gösterirken, iş güçlerinin olumlu alanlarda değerlendirilmesi ve gençlere yeni fırsatların tanıtılması talepleri ilk sıralarda yer aldı. - DİYARBAKIR