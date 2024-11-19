AK Parti Dikili 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Ak Parti Dikili 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Dikili Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin kimseyi ötekileştirmeden kucaklayan bir gönül hareketi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gidecek çok yollarının, yapacak çok işlerinin olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bizim kongrelerimizde sandalyeler havada uçmaz, kongrelerimiz, birlik ve beraberliğin adresidir. Kimseyi ötekileştirmeden kucaklayan bir gönül hareketiyiz. Gönlüne ve kalbine dokunamadığımız her vatandaşımız için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

Kongreleri yeniden doğuş olarak gördüklerini dile getiren Kasapoğlu, her dönemde yeni yeni başlangıçlarla doğmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise yeni anayasa süreciyle demokrasi standardını yükselttiklerini, enflasyonla mücadele ettiklerini, sınırda kurulmak istenen terör koridorlarını yerle bir ettiklerini ve savunma sanayisini güçlendirdiklerini anlattı.

Saygılı, CHP Belediyeciliğinin Dikili'yi pas geçtiğini belirterek, "Konsere para var çöp toplamaya yok. Yandaşa, siyasi rantçılara para var, işçiye ve memura yok. Adrese teslim ihalelere para var ama kentsel dönüşüme yok. Ama hükümetimiz bu iş bilmezlere ne Dikili'yi ne de İzmir'i bırakmadı. Hükümetimiz 23 yılda Dikili'ye sayısız eser ve hizmet sundu. Adliyemizi modernize ettik. Okullarımızı yeniledik, güçlendirdik. Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaatında artık sona yaklaştık. Burada 3 bin 500 insanımız iş ve AŞ sahibi olacak. 3 bin dönüm arazi üzerine kurulacak bu OSB projesinde 50 adet 25 dönümlük sera parseli, ayrıca 35 adet de sanayi parseli oluşturuldu. TOKİ marifetiyle bin adet konut Dikiliye yapılacak. İnşaatı biten yeni 75 yataklı devlet hastanemiz 2025'te faaliyete girecek." diye konuştu.

Kongrede İzmir İl Koordinatörü ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de birer konuşma yaptı.

Kongrede tek aday olan mevcut ilçe başkanı Tahsin Şekerci yeniden seçildi.