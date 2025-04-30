AK Parti'den Tersine Göç Hamlesi: Tarımda Yeni Stratejiler

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, tarımsal üretimde, kırsaldan kente göç veren değil, tersine göçü tetikleyecek çok önemli hamleleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Korkmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımı stratejik bir güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirtti.

Tarım alanındaki nüfusun önemli bir kısmının şehirlere aktarılmış olmasına rağmen niteliksel ve sayısal olarak tarımsal üretimin artırdığına dikkati çeken Korkmaz, Türkiye'nin bitkisel üretimde 206 çeşit tarımsal ürünü ekonomik olarak üretebildiğini, 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Korkmaz, Komisyonun hazırlayacağı raporla Türkiye'nin tarımsal yapısının önemli bir problemine ışık tutacak bir çalışmayı hayata geçireceğini belirtti.

Korkmaz, 2002'de 25,1 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 2024'te 74 milyar dolara ulaştığını anlatarak, tarım sektörünün 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına ulaştığını, 10,84 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini aktardı.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını vurgulayan Korkmaz, "Büyükbaş varlığında Avrupa'da ikinci sıradayız. Küçükbaş varlığında dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradayız. Sığır eti üretiminde yine dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradayız. Tavuk eti üretiminde dünyada dokuzuncu, Avrupa'da ikinci sıradayız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise AB ülkeleri arasında birinci sıradayız." diye konuştu.

Köyde ve kırsalda güçlenen ekonominin şehirlere de istikrar getireceğini belirten Korkmaz, "Önümüzdeki dönemlerde üzerinde çok ciddi çalışmalar yaparak tarımsal üretimi ve tarımsal nüfusu kırsal politikanın bir parçası olarak yeniden tanımlayıp, ülkemizin gelecek yıllarda kırsaldan kente göç veren değil, tersine göçü tetikleyecek çok önemli hamleleri hayata geçireceğimizin bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.