Üye Girişi
Haberler

AK Parti'den Küresel Güç Vurgusu: 'Çalışmaya Hazırız'

AK Parti'den Küresel Güç Vurgusu: 'Çalışmaya Hazırız'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin küresel bir güç olarak insanlık için adalet ve merhamet düzeni kurma hedefini vurguladı. Parti olarak başarılı çalışmalarını sürdürme ve ülke sorunlarını çözme kararlılıklarını dile getirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye'nin küresel bir güç olarak, bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız" dedi.

Akbaşoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, yürüttükleri başarılı çalışmalarla kentteki 13 belediyeden 10'unu kazandıklarını söyledi.

Ülke sorunlarının çözüme kavuşması, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak durmaksızın yoluna devam etmesi ve 85 milyon insanın refahının arttırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, "Bitlis'in her tarafında çalışmalar var. Belediyelerimiz kolları sıvamış, yola devam ediyorlar. Güroymak ve Hizan belediyelerini yeni aldık. Oralarda da AK Parti farkını ortaya koyacak ve güzel şahlanışlara bu dönemde şahit olacağız. Bu siyasi tercihleriniz güven ve istikrar ortamını oluşturmak suretiyle daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu, müreffeh bir Bitlis'i ve onun yansıması olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin önceliğinde bölgesel ve küresel anlamda da gerçekten yepyeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak adımları atmak demektir. AK kadroların anlamı budur." diye konuştu.

AK Parti'nin bütün insanlığa fayda sağlayacak siyasetin merkezi ve odağında olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen sıkışıklıklar, daralmalar ve kazalar olabiliyor. Çünkü sadece kendimizden müteşekkir değiliz. Dünyada birçok farklı odak ve merkez var. Bütün dünyada aynı gemideyiz. Dolayısıyla birbirini etkileyen, etkileşim halinde olan dünyanın bütün ekonomik dalgalanmaları, pandemisi vesaire, bütün ekonomik süreçleri etkiliyor. Onların yansımalarını hep beraber insanlık olarak yaşıyoruz. Türkiye olarak da yaşıyoruz ama emin olun uygulaya geldiğimiz orta vadeli programla şimdi enflasyonun aşağı doğru indiğine şahit oluyoruz ve seneye bunun yüzde 20'lere indiğine ve 2026'da da tek haneli rakama eriştiğine, aşağı indiğine şahit olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Asla ümidimizi kesmeyeceğiz, çok çalışacağız. Allah'ın izniyle toparlanıp yeni bir şahlanış dönemini önümüzdeki süreçte hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu manada dün yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın teminatıdır."

Gelece emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız bu millete hiçbir ayrım gözetmeksizin batısına da doğusuna da kuzeyine de güneyine de en büyük yatırımları yapan ve hizmet eserleri kazandıran liderdir. İstatistikler ortada. Bu başarı hikayesini yazan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadrolardır. AK kadrolara selam olsun. O sebeple geleceğe hazırlanacağız. Emin adımlarla yürüyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde ayrışmadan bütünlüğümüzü muhafaza ederek hep beraber yepyeni bir dünyayı Allah'ın izniyle kuracağız. Türkiye'nin küresel bir güç olarak bütün insanlık ailesinin hayrı, adalet ve merhamet düzenini kurması ve bütün insanlığın bundan faydalanması için durmadan, yorulmadan, AK kadro olarak çalışmaya hazırız."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Politika

Muhammet Emin Akbaşoğlu Uluslararası İlişkiler AK Parti Politika Ekonomi Türkiye bitlis

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı 1 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Ekim Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });