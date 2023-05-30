AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den Çanakkale Belediye Başkanı'na tepki

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın evlere mektup göndererek yaptığı helalleşme çağrısına tepki gösterdi.

Gider, partililer ve vatandaşlarla gerçekleştirilen kutlamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini ilan ettiğini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimlerinde milliyetçi söylemlere başvurarak bozkurt işareti yapmak zorunda kalmasına değinerek, "Emin olun, bu seçimde üçüncü tur diye bir şey olsaydı, bunlar üçüncü turda da rabia işareti yaparlardı. Yahu siz kim, bu kavramlar kim." dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da kentteki her eve mektup gönderdiğini ve "hakkınızı helal etmeyin" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Ayhan Gider, "Başkan Gökhan bütün evlere mektup yollamış, demiş ki, bunlara hakkınızı helal etmeyin. Evlere kahve yollamakla bu iş olmaz. Bir helallikten bahsedeceksek biz senden şehitlerimizle helalleşmeni bekliyoruz. Hani HDP-PKK barajı geçtiği için pilav dağıtıyordun ya, eğer bu milletle helalleşmek istiyorsan o şehitlerimiz, askerlerimiz, öğretmenlerimiz için, katledilen şehitlerimiz için sen bir pilav dağıtacaksın. Eğer cuma gününe kadar o pilavı dağıtmazsa Naim başkan, o pilavı sen onlar adına dağıtacaksın. Bunu da belediyenin önünde dağıtacaksın. Öyle bir kenarda değil. Faturasını da Çanakkale Belediye Başkanı'nın kendisine yolla ki helallik alsın. Bakın bu zenginlerin parası kıymetlidir. Eğer o ödemezse, faturayı bana yolluyorsun. Ben Ayhan Gider olarak öderim. Yeter ki, bu kentin belediye başkanının bir helalleşme talebi olsun." diye konuştu.