Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım : "Türkler olmasa tarih yazılamaz"

KIRŞEHİR - Kırşehir müzesi açılışı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada; "Türkler olmasa tarih yazılamaz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım; programına Kırşehir Valiliği ziyareti ile başladı. Burada şeref defterini imzalayan Yıldırım, şehir yatırımları ile ilgili bir süre Kırşehir valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehir protokolü ile görüştü. Daha sonra Kırşehir Müzesi açılışına katılan Yıldırım, işçi ve emekçinin baş tacı olduğunu söyledi. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında; "İşçi ve emekçi olmasa ne otobüsler çalışır, ne ekmek pişirilir ne fabrikalar üretim yapar, hayat adeta durur. Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan emekçi ve işçimizin işçi bayramını kutluyorum" dedi. Eski tarihlerde 1 Mayıs İşçi Bayramlarının kavga ve kargaşaların günü olarak anıldığını ifade eden Yıldırım konuşmasında; "Eskiden 1 Mayıs kargaşaların, kavgaların günü olarak anılırdı. İktidarımızda 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptık. Emek ve Dayanışma Günü olarak belirledik" diye konuştu. "Türkler olmasa dünya tarihi yazılamaz" diyen Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biz böyle bir milletiz. Türk milleti olarak tarih boyunca 17 devlet kurmuşuz. 17.'si yüzyılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Devletimiz güçlüdür, devletimiz Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Afrika'da insanlığın teminatıdır. Devletimizin başında memleket sevdalısı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan vardır."