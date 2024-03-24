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AK Parti Aydın İl Başkanı: Çerçioğlu karalama kampanyası yürütüyor

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Ak Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun karalama kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Ökten, yaptığı yazılı açıklamada vaatlerinin çoğunu yerine getirmeyen Çerçioğlu'nun yaklaşık 15 yıldır karanlık ilişkiler içerisine girmekten hiç çekinmediğini savundu.

Çerçioğlu'nun AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a yönelik karalama kampanyası yaptığını aktaran Ökten, atılan iftiraların ve yapılan karalama çalışmalarının kendi sonlarını geciktireceğini sananların, 31 Mart akşamı üzülmeye mahkum olduğunu kaydetti.

Ökten, şunları ifade etti:

"Maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi ekseninde dönen yolsuzluk ve usulsüzlükler sadece şehrimizde değil ülkemizin tamamında konuşulmaya başlandı. Mızrak artık çuvala sığmıyor, tuz kokuyor. Tüm bu yaşananlar şehrimizin imajını geri götürmeye devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken bu zihniyet iftira kampanyalarına devam ediyor. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye, usulsüzlükleri ve yolsuzlukları şehrimizin gündeminden tamamen çıkarmaya, şehrimizi altyapı ve üstyapısıyla birlikte yeniden örnek bir şehir haline getirmeye geliyoruz."

Kaynak: AA / Politika

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